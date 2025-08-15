Τον παρουσίασε η Ρεάλ Μαδρίτης κι αυτός αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι

Onsports Team

Ο Φράνκο Μασταντουόνο κατά την παρουσίασή του απ’ τη «βασίλισσα», δε δίστασε να πει πως ο κορυφαίος του κόσμου είναι ο Αργεντινός που συνέδεσε το όνομά του με την Μπαρτσελόνα.

Ο Φράνκο Μασταντουόνο, έκλεισε τα 18 του χρόνια. Ανήμερα των γενεθλίων του, ήρθε η ώρα να παρουσιαστεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχοντας στο πλάι την οικογένειά του, αλλά και τον Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο Αργεντινός που αγωνιζόταν στη Ρίβερ Πλέιτ θα φορά το νούμερο «30». Ο Φλορεντίνο Πέρεθ του είπε: «Από σήμερα θα φοράς τη λευκή φανέλα των 15 Ευρωπαϊκών Κυπέλλων. Σε ευχαριστούμε πολύ που θέλεις να είσαι εδώ μαζί μας».

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο νεαρός: «Έχω πολλά να συνεχίσω να μαθαίνω, αλλά οι αξίες που με φέρνουν εδώ προέρχονται από τον κύκλο μου. Υπόσχομαι ότι θα δώσω τα πάντα για αυτή τη φανέλα. Στο γήπεδο, θα έχετε έναν ακόμα οπαδό. Hala Madrid».

Ακολούθως δέχτηκε ερωτήσεις από τους εκπροσώπους του Τύπου και… έριξε τη βόμβα. Τον ρώτησαν ποιον θεωρεί τον καλύτερο παίκτη, ποιος είναι το είδωλό του. Χωρίς δισταγμό επέλεξε τον Λιονέλ Μέσι. Τον παίκτη που έχει συνδέσει το όνομά του με την Μπαρτσελόνα:



«Για μένα, ο Μέσι είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Δεν μπορούσα να δω άλλους, όπως τον Αλφρέντο (Ντι Στέφανο), αλλά τους θαυμάζω πραγματικά».

Μέσα στο «σπίτι» της, η Ρεάλ Μαδρίτης δέχτηκε ένα… πλήγμα, αναφορικά με την περίφημη διαμάχη αναφορικά με το αν είναι καλύτερος ο Μέσι ή ο Κριστιάνο Ρονάλντο.