Κηφισιά: Ενίσχυση με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, Ματίας Εσκιβέλ

Onsports Team

Ο λατινοαμερικάνος υπέγραψε και ανακοινώθηκε από την ομάδα των βορείων προαστίων.

Μονοετές συμβόλαιο υπέγραψε στην Κηφισιά ο Ματίας Εδουάρδο Εσκιβέλ. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός αφίχθη στην Αθήνα και αφού πέρασε τα ιατρικά τεστ επιτυχώς έβαλε την υπογραφή του και ανακοινώθηκε από το σύλλογο των βορείων προαστίων.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Matías Eduardo Esquivel, ο οποίος αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός.

Γεννημένος στις 22 Μαρτίου 1996 στην Avellaneda της Αργεντινής, ο Matías Eduardo Esquivel ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της CA Lanús, με την πρώτη ομάδα της οποίας έκανε ντεμπούτο στις 8 Δεκεμβρίου 2019 απέναντι στη Racing Club.

Το 2021/22 αγωνίστηκε ως δανεικός στην CA Talleres, με την οποία πραγματοποίησε εξαιρετικές αφού έκλεισε εκείνη τη σεζόν, έχοντας 31 συμμετοχές με 6 γκολ και 4 ασίστ.

Το 2022 επέστρεψε στη CA Lanús, για τη δεύτερη θητεία του, συνεχίζοντας μια απολύτως επιτυχημένη πορεία με τη φανέλα του ιστορικού συλλόγου της Αργεντινής, με τον οποίο κατέγραψε συνολικά 95 συμμετοχές με 7 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Στη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου του 2023/24 πήρε μεταγραφή στη Mamelodi Sundowns FC. Με τα χρώματα της ομάδας της Νοτίου Αφρικής κατέγραψε 16 συμμετοχές.

Ο Matías Eduardo Esquivel υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».