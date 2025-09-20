Formula 1: Ο Φερστάπεν στην pole position στο Αζερμπαϊτζάν

Onsports Team

Σχεδόν δύο ώρες διήρκεσαν τα επίσημα δοκιμαστικά για το γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν, που σημαδεύτηκαν από σωρεία ατυχημάτων και έφεραν τον Μαξ Φερστάπεν να πανηγυρίζει την έκτη του pole position στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull κατάφερε στην... εκπνοή να κάνει ταχύτερο γύρο από τον Ισπανό Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ, που παραλίγο να χάριζε στη Williams την παρθενική της pole position μετά από 11 ολόκληρα χρόνια.

Στη δεύτερη γραμμή εκκίνησης του αγώνα θα βρεθούν ο Νεοζηλανδός Λίαμ Λόσον της Racing Bulls και ο Ιταλός Κίμι Αντονέλι της Mercedes, ενώ οι δύο «πιλότοι» της McLaren, που μονομαχούν για τον τίτλο, έμειναν χαμηλά (έβδομος ο Λάντο Νόρις, ένατος ο Οσκαρ Πιάστρι που κατέστρεψε το μονοθέσιό του).

Το πρώτο σκέλος των δοκιμαστικών διακόπηκε τρεις φορές, μετά από ισάριθμα ατυχήματα των Αλμπον, Χούλκενμπεργκ και Κολαπίντο. Στο δεύτερο σκέλος υπήρξε και πάλι μία μικρή διακοπή, εξαιτίας βλάβης στο μονοθέσιο του Μπίρμαν που έμεινε σε δύσκολο σημείο της πίστας, για να φτάσουμε στο τελευταίο και καθοριστικό σκέλος. Στο ξεκίνημα ο Σαρλ Λεκλέρκ προσέκρουσε σε τοίχο, υπήρξε κόκκινη σημαία και στο μεταξύ άρχισε να βρέχει με μεγάλη ένταση. Λίγο μετά την επανέναρξη, ήταν η σειρά του Οσκαρ Πιάστρι να χτυπήσει στον τοίχο, για να ακολουθήσει νέα διακοπή.

Η βροχή κόπασε και αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Φερστάπεν να κάνει τον ταχύτερο γύρο, με διαφορά σχεδόν μισού δευτερολέπτου από τον Σάινθ (που είχε προλάβει να «γράψει» καλό χρόνο πριν τις διακοπές του Q3).