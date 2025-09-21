Ομάδες

Formula 1: Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν έως το 2030
Onsports Team 21 Σεπτεμβρίου 2025, 09:22
AUTO MOTO

Formula 1: Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν έως το 2030

Το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, που περιλαμβάνεται στο ημερολόγιο της Formula 1 από το 2016, επέκτεινε το συμβόλαιό του έως το 2030.

«Αυτή η παράταση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη και τη δέσμευση που έχουν χτίσει η F1, το Αζερμπαϊτζάν και ο διοργανωτής», δήλωσε ο επικεφαλής της F1, Στέφανο Ντομικάλι.

Σε μια εποχή που οι ευρωπαϊκές πίστες…«εξαφανίζονται» η μία μετά την άλλη, οι εξωτικές, πλούσιες και κρατικά χρηματοδοτούμενες πίστες συνεχίζουν να εδραιώνονται μακροπρόθεσμα. Η Sakhir, στο Μπαχρέιν, είναι εγγυημένη έως το 2036, η Jeddah, στη Σαουδική Αραβία, έως το 2030, όπως και η Yas Marina στο Άμπου Ντάμπι.



