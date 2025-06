Ράλι Ακρόπολις: Πρώτη νίκη για τον Τάνακ

Ο Εσθονός παγκόσμιος πρωταθλητής του 2019 ήταν επικεφαλής στη γενική κατάταξη μετά το δεύτερο σκέλος και σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις δύο από τις τελευταίες τέσσερις ειδικές του «Ράλι των Θεών» με αποτέλεσμα να πάρει την πρώτη νίκη για την Hyundai στο WRC για το 2025.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Σεμπαστιάν Οζιέ με Toyota όντας 32,8 δευτερόλεπτα πιο αργός, ενώ στο τρίτο… σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Γάλλος Αντριάν Φουρμό κι αυτός με Hyundai (+2:37.0), κάτι που σημαίνει πως η ομάδα από τη Νότια Κορέα έκανε το «1-3».

Victory at last! ?



Ott Tänak and Martin Järveoja take their first win of the 2025 season with a crushing performance at EKO Acropolis Rally Greece!#WRC | #AcropolisRally ?? pic.twitter.com/YGOoB457yD