WRC: Πήρε τον τίτλο ο Νεβίλ

«Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω... Αλλά νομίζω ότι το αξίζουμε. Η σεζόν ήταν πολύ περίπλοκη, είχαμε μεγάλη πίεση, ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ανακουφισμένοι», σχολίασε ο Βέλγος «πιλότος» της Hyundai.

Στα 36 χρόνια του, ο κορυφαίος οδηγός έφθασε στην κατάκτηση του τίτλου, ενώ τα τελευταία χρόνια βρισκόταν στην «σκιά» του Γάλλου, Σεμπαστιάν Οζιέ, ο οποίος κυριαρχούσε στην παγκόσμια σκηνή, αλλά και του νεαρού Φινλανδού, Κάλε Ροβάνπερα, που κατέκτησε τον τίτλο το 2022 και το 2023.

Ωστόσο φέτος, κανένας από τους δύο δεν συμμετείχε και στους 13 αγώνες της σεζόν, ανοίγοντας το δρόμο για τον Νεβίλ, ο οποίος απέκτησε το πάθος του για το ράλι από τον πατέρα του, συνοδεύοντας τον σε αγώνες αυτοκινήτου στο Βέλγιο όταν ήταν παιδί.

The moment they became WRC2 champions ? #WRC | #RallyJapan ?? pic.twitter.com/gIS6XSTQ7D

Μάλιστα πέρυσι, ο Νεβίλ είχε δηλώσει ότι γνώριζε από την ηλικία των τεσσάρων ετών πως ήθελε ν' ασχοληθεί με το ράλι, κυρίως λόγω του εξαιρετικά θεαματικού αθλήματος. Σε ηλικία 19 ετών πήρε μέρος στο πρώτο του ράλι στο Λουξεμβούργο και τερμάτισε στην δεύτερη θέση, ενώ στην συνέχεια ανακάλυψε το WRC το 2009, οδηγώντας ένα Citroën.

Θεωρούμενος μία από τις μεγάλες ελπίδες της νέας γενιάς οδηγών ράλι, ο Νεβίλ αγωνίσθηκε στην πρώτη του πλήρη σεζόν στο WRC το 2012, με την γαλλική εταιρεία. Μετακόμισε στην Ford την επόμενη χρονιά και ανέβηκε στο πρώτο του βάθρο, κατά την διάρκεια του Ράλι του Μεξικού, τερματίζοντας πίσω από τον Οζιέ.

Το 2014 εντάχθηκε στην Hyundai, στην οποία παραμένει πιστός από τότε. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η νοτιοκορεάτικη εταιρεία κατέκτησε τον τίτλο των οδηγών, αφού κέρδισε τον τίτλο των κατασκευαστών δύο φορές το 2019 και το 2020.

Ο Νεβίλ μετρά πλέον 21 νίκες στο WRC, συμπεριλαμβανομένων των δύο φετινών. Χαρακτηρίζεται για την ικανότητα διαχείρισης του αυτοκινήτου ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες, ενώ σπανίως εμφανίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ξεχωρίζουν φωτογραφίες του WRC, καθώς και της συντρόφου του, Ντέμπορα και των δύο παιδιών τους, με τα οποία ζουν στο Μονακό.

Η τελική κατάταξη στο Ράλι Ιαπωνίας:

1. Ελφιν Εβανς/Σκοτ Μάρτιν (Toyota) 3:23:41.0

2. Σεμπαστιάν Οζιέ/Βενσάν Λαντέ (Toyota) +1:27,3

3. Αντριέν Φουρμό/Αλεξάντρ Κοριά (M-Sport/Ford) +1:55,5

4. Τακαμότο Κατσούτα/Ααρον Τζόνστον (Toyota) +2:02,6

6. Γκρεγκουάρ Μινστέρ/Λουϊ Λουκά (M-Sport/Ford) +3:11,5

7. Τιερί Νεβίλ/Μαρτάϊν Γουαϊντέγκε (Hyundai) +6:54,1

Τελική βαθμολογία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Οδηγών:

1. Τιερί Νεβίλ/Μαρτάϊν Γουαϊντέγκε (Hyundai) 242 βαθμοί -Πρωταθλητές-

2. Ελφιν Εβανς/Σκοτ Μάρτιν (Toyota) 210

3. Οτ Τάνακ/ΜάρτινΓιαρβέολα (Hyundai) 200

4. Σεμπαστιάν Οζιέ/Βενσάν Λαντέ (Toyota) 191

5. Αντριέν Φουρμό/Αλεξάντρ Κοριά (M-Sport/Ford) 162

6. Τακαμότο Κατσούτα/Ααρον Τζόνστον (Toyota) 116

7. Κάλε Ροβάνπεραa/Γιονε Χαλτούνεν (Toyota) 114

Τελική βαθμολογία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κατασκευαστών:

1. Toyota : 561 βαθμοί -Πρωταθλήτρια-

2. Hyundai : 558

3. M-Sport/Ford : 295

What a finish!! Toyota GAZOO Racing claim the Manufacturers' title on the final Wolf Power Stage of 2024!#WRC | #RallyJapan ?? @TGR_WRC pic.twitter.com/5HqH0eSIch