Θρήνος στον χώρο της μοτοσικλέτας: Πέθανε ο 22χρονος Στίμαν, μετά το δυστύχημα στο Πορτιμάο (video)

Ο Ολλανδός αναβάτης της κατηγορίας Supersport 300 με την MTM Kawasaki, είχε τραυματιστεί σοβαρά το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, διεκδικώντας τον τίτλο, μετά από δυστύχημα στην πίστα του Πορτιμάο.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στη 14η στροφή, όταν ο Στίμαν συγκρούστηκε με τον Χοσέ Λουίς Πέρεζ Γκονζάλες της Accolade Smrz Racing.

Από την πρώτη στιγμή έγινε ξεκάθαρο πως η κατάστασή του ήταν σοβαρή και διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου παρέμεινε σε ΜΕΘ. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

You’ll never be forgotten. You’ll be forever in our hearts.



Victor Steeman, #AlwaysOurVictor ? pic.twitter.com/ByqYX9rGn0