WRC: Νίκησε στη Νέα Ζηλανδία και έγραψε ιστορία ο Ροβάνπερα - Ο νεότερος πρωταθλητής

Ο οδηγός της Toyota πανηγύρισε τη νίκη, την έκτη για φέτος, στο Ράλι της Νέας Ζηλανδίας, το 11ο από τα 13 της χρονιάς και στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Μάλιστα, ο νεαρός Φινλανδός, ο οποίος γιόρτασε το Σάββατο (01/10) τα 22α γενέθλιά του, «διέλυσε» το ρεκόρ για τον νεότερο παγκόσμιο πρωταθλητή, το οποίο κατείχε από το 1995 ο αείμνηστος Κόλιν ΜακΡέι που είχε κατακτήσει τον τίτλο σε ηλικία 27 ετών και 89 ημερών.

YOUNGEST-EVER WORLD CHAMPION! ?@KalleRovanpera has broken the record of Colin McRae, to become the youngest-ever world champion in #WRC history ?#WRCLive | #RallyNZ pic.twitter.com/HDSoJfDjmZ