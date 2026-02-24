Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός και τη «μάχη» του Τσιτσιπά

Οnsports Team

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Το ματς Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός για το Champions League, αλλά και η μάχη του Στέφανου Τσιτσιπά στο Ντουμπάι ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Ενδιαφέρον φυσικά παρουσιάζει και η μάχη της Μπριζ του Χρήστου Τζόλη με την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ανοίγει νωρίτερα τη μάχη των playoffs.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Σανγκ Τζούντσενγκ Ντουμπάι

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιαν Λέναρντ Στρουφ – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ Ντουμπάι

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ουγκό Ουμπέρ – Στέφανος Τσιτσιπάς Ντουμπάι

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αντρέι Ρούμπλεφ – Βαλεντίν Ρόγιερ Ντουμπάι

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Τααβούν – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιούκαστλ – Καραμπάγκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σαουθάμπτον – ΚΠΡ Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League

22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός UEFA Champions League4