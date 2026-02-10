Μαρία Σάκκαρη: Ψάχνει συνέχεια στο «1000άρι» της Ντόχα – Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις (10/02)

EPA/JOEL CARRETT

Οnsports Τeam

Η Μαρία Σάκκαρη, μετά την εντυπωσιακή παρουσία της στην πρεμιέρα του WTA 1000 της Ντόχα, αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο τη Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης, Τζάσμιν Παολίνι – Δείτε όλες τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (10/02).

Πρόκειται για την πέμπτη συνάντηση των δύο τενιστριών, με το μεταξύ τους ρεκόρ να είναι μοιρασμένο στις δύο νίκες.

Η νικήτρια του αγώνα θα προκριθεί στον τρίτο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει είτε τη Λίντα Νόσκοβα είτε τη Βάρβαρα Γκράτσεβα, σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί αμέσως μετά το Σάκκαρη – Παολίνι.

Η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 12:30 στο Grandstand 2 και θα μεταδοθεί από το Novasports6HD.

