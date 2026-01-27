BCL: Η Καρδίτσα ψάχνει την πρώτη νίκη της κόντρα στην Τόφας | Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (27/1)
Η Καρδίτσα υποδέχεται την Τόφας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστική στη δεύτερη φάση του Basketball Champions League, στοχεύοντας στην πρώτη νίκη της στον όμιλο – Δείτε όλες τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (27/01).
Το ευρωπαϊκό της ταξίδι συνεχίζει η ομάδα της Θεσσαλίας.
Η Καρδίτσα, μετά την ήττα από την ΑΕΚ στη SUNEL Arena, υποδέχεται την ισχυρή Τόφας, με στόχο την πρώτη της νίκη στη δεύτερη φάση του BCL.
Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, η οποία μετράει τέσσερις σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, καλείται να βρει και πάλι τον καλό της εαυτό για να διατηρήσει «ζωντανές» τις ελπίδες πρόκρισης στα προημιτελικά. Ο Έλληνας τεχνικός θα έχει κανονικά στη διάθεση του τον νεοφερμένο, Άαρον Εστράντα, ο οποίος δηλώθηκε στο ρόστερ του BCL.
Το Καρδίτσα – Τόφας είναι προγραμματισμένο για σήμερα το απόγευμα στις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport4HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (27/01)
|
18:00
|
Novasports Prime
|
Άνκαρα – Λιετκαμπέλις
|
Eurocup 2025-26
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Ολυμπιακός – Μιλάνο
|
CEV Champions League 2026
|
19:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Ελλάδα – Γαλλία
|
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Καρδίτσα – Τόφας
|
FIBA Basketball Champions League 2025-26
|
20:00
|
Novasports Start
|
Μπουντούτσνοστ – Κέμνιτς
|
Eurocup 2025-26
|
21:00
|
Novasports 5HD
|
Τρέντο – Μπεσίκτας
|
Eurocup 2025-26
|
21:30
|
Novasports 3HD
|
Βέρντερ Βρέμης – Χόφενχαϊμ
|
Bundesliga 2025/26
|
21:30
|
Novasports 2HD
|
Ζανκτ Πάουλι – Λειψία
|
Bundesliga 2025/26
|
21:30
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Τσιβιτανόβα – Λέουβεν
|
CEV Champions League 2026
|
21:40
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Pick n Roll
|
Εκπομπή
|
22:00
|
Novasports Prime
|
Φιορεντίνα – Κόμο
|
Coppa Italia 2025/26
|
22:00
|
Novasports 4HD
|
Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης
|
Euroleague
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Ντονκάστερ - Λέιτον Όριεντ
|
Sky Bet EFL League One 2025-26
|
03:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Νιου Ορλίνς Πέλικανς
|
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια