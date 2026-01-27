BCL: Η Καρδίτσα ψάχνει την πρώτη νίκη της κόντρα στην Τόφας | Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (27/1)

BCL

Οnsports Team

Η Καρδίτσα υποδέχεται την Τόφας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστική στη δεύτερη φάση του Basketball Champions League, στοχεύοντας στην πρώτη νίκη της στον όμιλο – Δείτε όλες τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (27/01).

Το ευρωπαϊκό της ταξίδι συνεχίζει η ομάδα της Θεσσαλίας.

Η Καρδίτσα, μετά την ήττα από την ΑΕΚ στη SUNEL Arena, υποδέχεται την ισχυρή Τόφας, με στόχο την πρώτη της νίκη στη δεύτερη φάση του BCL.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, η οποία μετράει τέσσερις σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, καλείται να βρει και πάλι τον καλό της εαυτό για να διατηρήσει «ζωντανές» τις ελπίδες πρόκρισης στα προημιτελικά. Ο Έλληνας τεχνικός θα έχει κανονικά στη διάθεση του τον νεοφερμένο, Άαρον Εστράντα, ο οποίος δηλώθηκε στο ρόστερ του BCL.

Το Καρδίτσα – Τόφας είναι προγραμματισμένο για σήμερα το απόγευμα στις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (27/01)