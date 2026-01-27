Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

BCL: Η Καρδίτσα ψάχνει την πρώτη νίκη της κόντρα στην Τόφας | Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (27/1)
BCL
Οnsports Team 27 Ιανουαρίου 2026, 10:43
STORIES

BCL: Η Καρδίτσα ψάχνει την πρώτη νίκη της κόντρα στην Τόφας | Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (27/1)

Η Καρδίτσα υποδέχεται την Τόφας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστική στη δεύτερη φάση του Basketball Champions League, στοχεύοντας στην πρώτη νίκη της στον όμιλο – Δείτε όλες τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (27/01).

Το ευρωπαϊκό της ταξίδι συνεχίζει η ομάδα της Θεσσαλίας.

Η Καρδίτσα, μετά την ήττα από την ΑΕΚ στη SUNEL Arena, υποδέχεται την ισχυρή Τόφας, με στόχο την πρώτη της νίκη στη δεύτερη φάση του BCL.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, η οποία μετράει τέσσερις σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, καλείται να βρει και πάλι τον καλό της εαυτό για να διατηρήσει «ζωντανές» τις ελπίδες πρόκρισης στα προημιτελικά. Ο Έλληνας τεχνικός θα έχει κανονικά στη διάθεση του τον νεοφερμένο, Άαρον Εστράντα, ο οποίος δηλώθηκε στο ρόστερ του BCL.

Το Καρδίτσα – Τόφας είναι προγραμματισμένο για σήμερα το απόγευμα στις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (27/01)

18:00

Novasports Prime

Άνκαρα – Λιετκαμπέλις

Eurocup 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Ολυμπιακός – Μιλάνο

CEV Champions League 2026

19:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ελλάδα – Γαλλία

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών

19:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Καρδίτσα – Τόφας

FIBA Basketball Champions League 2025-26

20:00

Novasports Start

Μπουντούτσνοστ – Κέμνιτς

Eurocup 2025-26

21:00

Novasports 5HD

Τρέντο – Μπεσίκτας

Eurocup 2025-26

21:30

Novasports 3HD

Βέρντερ Βρέμης – Χόφενχαϊμ

Bundesliga 2025/26

21:30

Novasports 2HD

Ζανκτ Πάουλι – Λειψία

Bundesliga 2025/26

21:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Τσιβιτανόβα – Λέουβεν

CEV Champions League 2026

21:40

COSMOTE SPORT 4 HD

Pick n Roll

Εκπομπή

22:00

Novasports Prime

Φιορεντίνα – Κόμο

Coppa Italia 2025/26

22:00

Novasports 4HD

Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης

Euroleague

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Ντονκάστερ - Λέιτον Όριεντ

Sky Bet EFL League One 2025-26

03:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Νιου Ορλίνς Πέλικανς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια


Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Αφήνει τον Κραλ και πάει σε άλλη περίπτωση – Προχωρημένες οι επαφές
Τώρα Παναθηναϊκός: Αφήνει τον Κραλ και πάει σε άλλη περίπτωση – Προχωρημένες οι επαφές
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Αυτά τα ματς χάνει ο Τσιριβέγια
28 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Αυτά τα ματς χάνει ο Τσιριβέγια
SUPER LEAGUE
«Στο στόχαστρο της Ναντ και την Ανζέ ο Ελ Κααμπί»
35 λεπτά πριν «Στο στόχαστρο της Ναντ και την Ανζέ ο Ελ Κααμπί»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Πολονάρα: «Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου, στόχος να γυρίσω στα γήπεδα έναν μήνα μετά το χειρουργείο»
45 λεπτά πριν Πολονάρα: «Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου, στόχος να γυρίσω στα γήπεδα έναν μήνα μετά το χειρουργείο»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved