Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (15/12) - «Τανκ» και «Λατρεία»
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 15 Δεκεμβρίου 2025, 09:01
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (15/12) - «Τανκ» και «Λατρεία»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (15/12).

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στην Super League καθώς επικράτησε 2-1 του Βόλου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Οι Ντέσερς και Λαφόν ήταν «Τανκ & Σωτήρας», αντίστοιχα, με τον Νιγηριανό φορ να σκοράρει νωρίς και να παίρνει πέναλτι, ενώ ο υψηλόσωμος πορτιέρο κράτησε τη νίκη στο πέναλτι του Λάμπρου για τους φιλοξενούμενους.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ ήταν «Λατρεία» στο Αγρίνιο, μια και επικράτησε 5-0 του Παναιτωλικού, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς να πραγματοποιηθεί εξαιρετική εμφάνιση με δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ο Ράντοβιτς στο Φενέρμπαχτε-Παναθηναϊκός
7 λεπτά πριν Ο Ράντοβιτς στο Φενέρμπαχτε-Παναθηναϊκός
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR, Γκραντ: «Να πάμε να τους νικήσουμε»
33 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR, Γκραντ: «Να πάμε να τους νικήσουμε»
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Δύσκολο ματς, θα πρέπει να κερδίζουμε και πάλι»
50 λεπτά πριν Αταμάν: «Δύσκολο ματς, θα πρέπει να κερδίζουμε και πάλι»
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Με Οσμάν στην Κωνσταντινούπολη - Εκτός ο Χολμς
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Με Οσμάν στην Κωνσταντινούπολη - Εκτός ο Χολμς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Η ανατροπή με την υιοθεσία στο Μία νύχτα μόνο του Τάσου Ιορδανίδη, έφερε αναστάτωση στο Χ