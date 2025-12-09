Ομάδες

Χριστουγεννιάτικη μαγεία στην πλατεία Αριστοτέλους με τον Αντώνη Ρέμο
Onsports Team 09 Δεκεμβρίου 2025, 16:45
STORIES

Χριστουγεννιάτικη μαγεία στην πλατεία Αριστοτέλους με τον Αντώνη Ρέμο

Η εντυπωσιακή συναυλία στη φωταγώγηση του δέντρου από το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο και τη Next Step Media Group

Χιλιάδες φωτάκια, ένα επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο 18 μέτρων και ο Αντώνης Ρέμος σε ένα εκρηκτικό live: έτσι άνοιξε επίσημα η αυλαία της εορταστικής περιόδου στη Θεσσαλονίκη.

xr8.jpgxr6.jpg

Με την πλατεία Αριστοτέλους να κατακλύζεται από χιλιάδες επισκέπτες, η εκδήλωση της Next Step Media Group, με χορηγό το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο και παρουσιάστρια τη Μαρία Μπεκατώρου, ξεχώρισε ως το χριστουγεννιάτικο event της χρονιάς.

xr7.jpgxr2.jpg

 Γιορτινές μελωδίες και παραδοσιακά κάλαντα δημιούργησαν μια ζεστή, εορταστική ατμόσφαιρα, ενώ τη στιγμή που το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο φωτίστηκε, ο ουρανός της πόλης γέμισε με αμέτρητα πυροτεχνήματα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

xr9.jpgxr3.jpg

 Η βροχή δεν στάθηκε εμπόδιο. Η εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου on stage ξεσήκωσε το κοινό, που απόλαυσε μια αξέχαστη συναυλία, γεμάτη ενέργεια και αγαπημένες επιτυχίες.

xr4.jpgxr5.jpg

 Δείτε το βίντεο:

18+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

 



