Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Παρτίζαν και Champions League

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025.

Πλούσιο είναι το αθλητικό «μενού» της ημέρας, με τις δύο κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ να διεξάγονται.

Το μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον είναι στην EuroLeague, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να υποδέχεται το βράδυ στο Telekom Center Athens την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η μέρα περιλαμβάνει πέντε ακόμα ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, ενώ φυσικά υπάρχει και η επιστροφή του Champions League, με το μεγάλο ματς Τσέλσι - Μπαρτσελόνα να ξεχωρίζει.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

18:00 Novasports 4HD Ντουμπάι - Παρί Euroleague

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Κορόνα Μπράσοβ CEV Challenge Cup Γυναικών

19:45 Novasports 6HD Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Άγιαξ – Μπενφίκα UEFA Champions League

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπασκόνια Euroleague

20:00 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Παρτίζαν Euroleague

21:30 Novasports 4HD Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νάπολι – Καραμπάγκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σλάβια Πράγας – Μπιλμπάο UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μαρσέιγ – Νιούκαστλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέλσι – Μπαρτσελόνα UEFA Champions League 2025-26