Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/11) - Πού θα δείτε το Ολυμπιακός - Παρί και τη Euroleague
Onsports Team 21 Νοεμβρίου 2025, 13:09
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (21/11).

Εντός έδρας αναμέτρηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Euroleague για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στις 21:15 την Παρί και το ματς θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 14:30 Novasports 5HD ONE Friday Fights Muay Thai
  • 17:00 Novasports 6HD Davis Cup 2025 Τένις
  • 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – ΟΦΗ Volley League Ανδρών 2025-26
  • 19:00 Novasports 6HD Davis Cup 2025 Τένις
  • 19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάφος - Άρης Λεμεσού Cyprus League by Stoiximan 2025-26
  • 19:30 Novasports 2HD Μπόχουμ - Ντινάμο Δρέσδης Bundesliga 2 2025/26
  • 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ - Α. Ο. Θήρας Α1 Γυναικών Volley League
  • 19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Αχλί - Αλ Καντσία Roshn Saudi League 2025-26
  • 20:00 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
  • 20:55 COSMOTE SPORT 4 HD NBA Action 2025-26 Ε3505 Μπάσκετ
  • 21:00 Novasports 6HD Davis Cup 2025 Τένις
  • 21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Χάρλεμ Γιούμπανκ - Τζος Βάγκνερ Boxing 2025
  • 21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μέλσουνγκεν – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga 2025-26
  • 21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παρί Euroleague
  • 21:30 Novasports Extra 1 Λας Πάλμας - Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ Ποδόσφαιρο
  • 21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
  • 21:30 Novasports 5HD Μπασκόνια - Μπάγερν Μονάχου Euroleague
  • 21:30 Novasports 4HD Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε Euroleague
  • 21:30 Novasports 3HD Μάιντς – Χόφενχαϊμ Bundesliga 2025/26
  • 22:00 Novasports 2HD Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας Euroleague
  • 22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Λεβάντε La Liga EA Sports 2025/26
  • 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πρέστον – Μπλάκμπερν Sky Bet EFL Championship 2025-26
  • 23:15 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή



ΑΕΚ: Ενίσχυση στο ιατρικό επιτελείο – Συμφωνία με τον Νίκο Τζουρούδη, εκ των κορυφαίων αθλιάτρων
ΕΕΑ: «Πράσινο φως» στον Μυστακίδη για τις μετοχές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Ένα ακόμα sold out στο Telekom Center
Η Λένα Δροσάκη στο ΟΠΑΠ Game Time κάνει challenge στην Αθηνά Οικονομάκου
