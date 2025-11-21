Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/11) - Πού θα δείτε το Ολυμπιακός - Παρί και τη Euroleague

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (21/11).

Εντός έδρας αναμέτρηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Euroleague για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στις 21:15 την Παρί και το ματς θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: