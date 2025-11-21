Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/11) - Πού θα δείτε το Ολυμπιακός - Παρί και τη Euroleague
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (21/11).
Εντός έδρας αναμέτρηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Euroleague για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στις 21:15 την Παρί και το ματς θα καλυφθεί από το Novasports Prime.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
- 14:30 Novasports 5HD ONE Friday Fights Muay Thai
- 17:00 Novasports 6HD Davis Cup 2025 Τένις
- 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – ΟΦΗ Volley League Ανδρών 2025-26
- 19:00 Novasports 6HD Davis Cup 2025 Τένις
- 19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάφος - Άρης Λεμεσού Cyprus League by Stoiximan 2025-26
- 19:30 Novasports 2HD Μπόχουμ - Ντινάμο Δρέσδης Bundesliga 2 2025/26
- 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ - Α. Ο. Θήρας Α1 Γυναικών Volley League
- 19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Αχλί - Αλ Καντσία Roshn Saudi League 2025-26
- 20:00 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
- 20:55 COSMOTE SPORT 4 HD NBA Action 2025-26 Ε3505 Μπάσκετ
- 21:00 Novasports 6HD Davis Cup 2025 Τένις
- 21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Χάρλεμ Γιούμπανκ - Τζος Βάγκνερ Boxing 2025
- 21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μέλσουνγκεν – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga 2025-26
- 21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παρί Euroleague
- 21:30 Novasports Extra 1 Λας Πάλμας - Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ Ποδόσφαιρο
- 21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
- 21:30 Novasports 5HD Μπασκόνια - Μπάγερν Μονάχου Euroleague
- 21:30 Novasports 4HD Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε Euroleague
- 21:30 Novasports 3HD Μάιντς – Χόφενχαϊμ Bundesliga 2025/26
- 22:00 Novasports 2HD Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας Euroleague
- 22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Λεβάντε La Liga EA Sports 2025/26
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πρέστον – Μπλάκμπερν Sky Bet EFL Championship 2025-26
- 23:15 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή