Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Eurocup: Ο Άρης γνώρισε «βαριά» ήττα από τη Μανρέσα
EUROCUP BASKETBALL
Onsports Team 06 Ιανουαρίου 2026, 22:41
ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup: Ο Άρης γνώρισε «βαριά» ήττα από τη Μανρέσα

Ο Άρης δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Μανρέσα και γνώρισε «βαριά» ήττα (113-99) στην Ισπανία, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Eurocup.

Οι «κίτρινοι» λειτούργησαν καταστροφικά στο πρώτο ημίχρονο, βάζοντας τον εαυτό τους σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, κάτι που τελικά «πλήρωσαν».

Ο Άρης βελτίωσε την εικόνα του στο δεύτερο μέρος, αλλά αυτό δεν έφτασε, με αποτέλεσμα να κάνει το δεύτερο σερί «στραβοπάτημά» του στη διοργάνωση.

Οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν να χάνουν μέχρι και με 32 πόντους στο πρώτο μέρος, «έβγαλαν» αντίδραση μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου, αλλά τους έλειψε η συγκέντρωση στο τελευταίο τρίλεπτο του παιχνιδιού, σημείο που «έριξαν» τη διαφορά στους 8 πόντους (103-95).

Επιθετικός πλουραλισμός, υπεροχή στη ρακέτα (37 με 29 τα ριμπάουντ) και εκτελεστική δεινότητα από τα 6.75μ (14/32 τρίποντα), αποτέλεσαν «κλειδιά» για την επικράτηση της Μανρέσα , η οποία είχε κορυφαίο τον Ρέτιν Ομπασόχαν (18 πόντοι, 6 ασίστ).

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Περάντι, Ομπρκνέζεβιτς, Αντάρ
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 35-18, 63-38, 71-52, 113-99.
ΜΑΝΡΕΣΑ (Ντιέγκο Οκάμπο): Ακομπούντου-Εχιόγκου 2, Γκάσπα 5 (1), Μπάσας 14 (4), Ρέγιες 12 (1) Ούμπαλ 12, Στέινμπεργκς 12 (2), Κνούντσεν 2, Ολίντε 10 (2), Οριόλα 2, Ομπασόχαν 18 (2), Γκόλντεν 8, Φερνάντες 14 (2).
ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 15 (1), Τζόουνς 27 (3), Νουά 23 (2), Φορμπς 6 (2), Τσαϊρέλης, Φόρεστερ 4, Πουλιανίτης 1, Γκιουζέλης, Καζαμίας, Ίνοκ 2, Άντζουσιτς 18 (2), Κουλμπόκα 3 (1).



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, ζητάω συγγνώμη από όλους τους οπαδούς»
10 λεπτά πριν Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, ζητάω συγγνώμη από όλους τους οπαδούς»
EUROLEAGUE
Βαθμολογία Euroleague: Υποχώρησαν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός – Όλα τα αποτελέσματα της Τρίτης (6/1)
19 λεπτά πριν Βαθμολογία Euroleague: Υποχώρησαν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός – Όλα τα αποτελέσματα της Τρίτης (6/1)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Άρης στα προημιτελικά - Η τελευταία «μάχη»
23 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Άρης στα προημιτελικά - Η τελευταία «μάχη»
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός ΑKTOR - Αρμάνι Μιλάνο 74-87: Ιταλική "σφαλιάρα"
55 λεπτά πριν Παναθηναϊκός ΑKTOR - Αρμάνι Μιλάνο 74-87: Ιταλική "σφαλιάρα"
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved