Eurocup: Ο Άρης γνώρισε «βαριά» ήττα από τη Μανρέσα

EUROCUP BASKETBALL

Onsports Team

Ο Άρης δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Μανρέσα και γνώρισε «βαριά» ήττα (113-99) στην Ισπανία, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Eurocup.

Οι «κίτρινοι» λειτούργησαν καταστροφικά στο πρώτο ημίχρονο, βάζοντας τον εαυτό τους σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, κάτι που τελικά «πλήρωσαν».

Ο Άρης βελτίωσε την εικόνα του στο δεύτερο μέρος, αλλά αυτό δεν έφτασε, με αποτέλεσμα να κάνει το δεύτερο σερί «στραβοπάτημά» του στη διοργάνωση.

Οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν να χάνουν μέχρι και με 32 πόντους στο πρώτο μέρος, «έβγαλαν» αντίδραση μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου, αλλά τους έλειψε η συγκέντρωση στο τελευταίο τρίλεπτο του παιχνιδιού, σημείο που «έριξαν» τη διαφορά στους 8 πόντους (103-95).

Επιθετικός πλουραλισμός, υπεροχή στη ρακέτα (37 με 29 τα ριμπάουντ) και εκτελεστική δεινότητα από τα 6.75μ (14/32 τρίποντα), αποτέλεσαν «κλειδιά» για την επικράτηση της Μανρέσα , η οποία είχε κορυφαίο τον Ρέτιν Ομπασόχαν (18 πόντοι, 6 ασίστ).

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Περάντι, Ομπρκνέζεβιτς, Αντάρ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 35-18, 63-38, 71-52, 113-99.

ΜΑΝΡΕΣΑ (Ντιέγκο Οκάμπο): Ακομπούντου-Εχιόγκου 2, Γκάσπα 5 (1), Μπάσας 14 (4), Ρέγιες 12 (1) Ούμπαλ 12, Στέινμπεργκς 12 (2), Κνούντσεν 2, Ολίντε 10 (2), Οριόλα 2, Ομπασόχαν 18 (2), Γκόλντεν 8, Φερνάντες 14 (2).

ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 15 (1), Τζόουνς 27 (3), Νουά 23 (2), Φορμπς 6 (2), Τσαϊρέλης, Φόρεστερ 4, Πουλιανίτης 1, Γκιουζέλης, Καζαμίας, Ίνοκ 2, Άντζουσιτς 18 (2), Κουλμπόκα 3 (1).