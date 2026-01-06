Ομάδες

Επικός Γιασικεβίτσιους για ΣΕΦ: «Διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, όχι στην Κωνσταντινούπολη»
Eurokinissi Sports
Onsports Team 06 Ιανουαρίου 2026, 22:29
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Φενέρμπαχτσε

Επικός Γιασικεβίτσιους για ΣΕΦ: «Διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, όχι στην Κωνσταντινούπολη»

Σαφείς βολές προς τον Ολυμπιακό και το ΣΕΦ για τις διαρροές από την οροφή εξαπέλυσε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο τεχνικός ηγέτης της Φενέρμπαχτσε, μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό στην Κωνσταντινούπολη, ρωτήθηκε για τα τρίποντα των Πρωταθλητών Ευρώπης, τα οποία στο 3ο δεκάλεπτο έπεφταν σαν… βροχή.

Και στην απάντησή του, έριξε τις βολές του για το ΣΕΦ και την πρόσφατη αναβολή του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους», λόγω έντονης βροχόπτωσης, στην πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την Ελλάδα και τον Πειραιά.

Συγκεκριμένα όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τα τρίποντα του Ουέιντ ΜπάλντΓουιν που έπεφταν σαν βροχή από την οροφή του γηπέδου κατά το τρίτο δεκάλεπτο, ο κόουτς των Τούρκων απάντησε: «Όχι, διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει διαρροή».



