Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11) - Πού θα δείτε τα Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις και ΑΕΚ - Ρίγα

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (12/11).

Μία ακόμα εντός έδρας αναμέτρηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Euroleague για τον Ολυμπιακό, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (12/11) στις 21:15 υποδέχεται την Ζαλγκίρις. Τηλεοπτικά, ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Παράλληλα, η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρίγα για τη φάση των ομίλων του Basketball Champions League. Πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπεν Σέλτον - Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ Nitto ATP Finals 2025

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κιουταϊσι – Περιστέρι FIBA Europe Cup 2025-26

17:00 Mega News Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26

19:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Τρέντο Eurocup 2025-26

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς - Κρίστιαν Χάρισον/Έβαν Κινγκ Nitto ATP Finals 2025

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Ρίγα FIBA Basketball Champions League 2025-26

20:00 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λας Πάλμας – Ολυμπιακός CEV Champions League 2026

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports Start Αρμάνι Μιλάνο – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:30 Novasports 4HD Λόντον Λάιονς – Πανιώνιος Eurocup 2025-26

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ - Αλεξάντερ Ζβέρεφ Nitto ATP Finals 2025

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών

23:15 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή

02:00 COSMOTE SPORT 4 HD Νιου Γιορκ Νικς - Ορλάντο Μάτζικ NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια