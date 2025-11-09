Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/11) - «Λεωφόρος… κορυφής»
Onsports Team 09 Νοεμβρίου 2025, 09:43
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/11) - «Λεωφόρος… κορυφής»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Κυριακής (09/11).

Κρίσιμο είναι το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο «Απ. Νικολαΐδης» για τη Super League. Το ντέρμπι μπορεί να είναι «Λεωφόρος… κορυφής» και αναμένεται να δείξει την «Απόλυτη αλήθεια» για τους δύο «μονομάχους».

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του «Ματς υψηλού κινδύνου» με την Κηφισιά στη Νεάπολη, ενώ η ΑΕΚ χρειάζεται «Νίκη χωρίς 2η κουβέντα».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Ροή ειδήσεων

STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (09/11) - Με Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και τις εξόδους ΑΕΚ και Ολυμπιακού
19 λεπτά πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (09/11) - Με Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και τις εξόδους ΑΕΚ και Ολυμπιακού
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/11) - «Λεωφόρος… κορυφής»
46 λεπτά πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/11) - «Λεωφόρος… κορυφής»
EUROLEAGUE
Γιαννακόπουλος: Ξεκάθαρο μήνυμα για Αταμάν και παίκτες
1 ώρα πριν Γιαννακόπουλος: Ξεκάθαρο μήνυμα για Αταμάν και παίκτες
SUPER LEAGUE
Super League: «Χτυποκάρδια» στη Λεωφόρο για το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
2 ώρες πριν Super League: «Χτυποκάρδια» στη Λεωφόρο για το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved