Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/11) - «Λεωφόρος… κορυφής»

Onsports Team

Κρίσιμο είναι το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο «Απ. Νικολαΐδης» για τη Super League. Το ντέρμπι μπορεί να είναι «Λεωφόρος… κορυφής» και αναμένεται να δείξει την «Απόλυτη αλήθεια» για τους δύο «μονομάχους».

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του «Ματς υψηλού κινδύνου» με την Κηφισιά στη Νεάπολη, ενώ η ΑΕΚ χρειάζεται «Νίκη χωρίς 2η κουβέντα».