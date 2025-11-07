Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (07/11) - «Καυτός με Τζούρισιτς»
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 07 Νοεμβρίου 2025, 10:26
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (07/11) - «Καυτός με Τζούρισιτς»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (07/11).

Σημαντικό «διπλό» πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός για την League Phase του Europa League, μια και επιβλήθηκε 1-0 της Μάλμε. Ο ελληνικός σύλλογος ήταν «Καυτός με Τζούρισιτς» και είναι «Ευρώ-Πανάθα του Ράφα!».

Παράλληλα, τις βάσεις για την πρόκριση έβαλε και ο ΠΑΟΚ, μια και συνεχίζει «Σε τρελές… πτήσεις», εν αντιθέσει με την ΑΕΚ, η οποία έμεινε στο 1-1 με την Σάμροκ Ρόβερς, σ’ ένα… τρελό ματς, όπου άπαντες έλεγαν «Δεν μπορεί να γίνονται αυτά».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής
9 λεπτά πριν Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/11) - Με ημιτελικό Τζόκοβιτς στην Αθήνα & Ολυμπιακός-Παρτιζάν
15 λεπτά πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/11) - Με ημιτελικό Τζόκοβιτς στην Αθήνα & Ολυμπιακός-Παρτιζάν
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βόλος: «Δε δεχόμαστε τη συγγνώμη του Σούντγκρεν»
32 λεπτά πριν Βόλος: «Δε δεχόμαστε τη συγγνώμη του Σούντγκρεν»
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Έδεσε» Κοστίνια με νέο συμβόλαιο
35 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Έδεσε» Κοστίνια με νέο συμβόλαιο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Άγιος Έρωτας: Το κοινό στο Χ καταδίκασε τη Σκαφιδά, εκείνη τους απάντησε ευθέως αν είναι δολοφόνος