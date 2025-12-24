Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NBA: Διέλυσαν τους Πρωταθλητές οι Σπερς - Μεγάλη νίκη για Μαβς κόντρα σε Νάγκετς - Τα αποτελέσματα
AP Photo/Rodolfo Gonzalez
Onsports Team 24 Δεκεμβρίου 2025, 09:53
NBA / Ντάλας Μάβερικς / Ντένβερ Νάγκετς / Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ / Σαν Αντόνιο Σπερς

NBA: Διέλυσαν τους Πρωταθλητές οι Σπερς - Μεγάλη νίκη για Μαβς κόντρα σε Νάγκετς - Τα αποτελέσματα

Οι Σπερς έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και φτάνοντας σε μια εμφατική νίκη απέναντι στους πρωταθλητές Θάντερ με σκορ 130-110, ενώ την ίδια ώρα οι Μάβερικς πανηγύρισαν μια τεράστια επιτυχία στο θρίλερ με τους Νάγκετς στο Ντάλας.

Η ομάδα του Σαν Αντόνιο πραγματοποίησε εμφάνιση… πρωταθλητικού επιπέδου απέναντι στους Θάντερ, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της. Παρά τη συγκλονιστική παρουσία του Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που τελείωσε το ματς με 33 πόντους, οι Σπερς ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έφτασαν άνετα στη νίκη.

Κορυφαίος για τα «σπιρούνια» ήταν ο Κίλντον Τζόνσον με 25 πόντους, με τον Καστλ να προσθέτει 24 και τον Μπαρνς 20. Από πλευράς Θάντερ, εκτός από τον Σέι, βοήθειες στο σκοράρισμα έδωσε ο Τζάλεν Γουίλιαμς με 17 πόντους, ενώ ο Ντορτ σημείωσε 15.

Στο Ντάλας, οι φίλαθλοι παρακολούθησαν μια πραγματική μπασκετική ματσάρα, με τους Μάβερικς να αντέχουν στην πίεση και να λυγίζουν τους Νάγκετς με 131-130 σε ένα συγκλονιστικό ντέρμπι. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Κούπερ Φλαγκ, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 33 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Άντονι Ντέιβις με 31 πόντους.

Ο Μάρσαλ συνέβαλε επίσης με 15 πόντους. Από την πλευρά του Ντένβερ, ο Τζαμάλ Μάρεϊ ξεχώρισε με 31 πόντους και 14 ασίστ, με τον Νίκολα Γιόκιτς να ακολουθεί με 29 πόντους και 14 ασίστ, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποτρέψουν την ήττα της ομάδας τους.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Χόρνετς-Ουίζαρντς 126-109

 

Σίξερς-Νετς 106-114

 

Χοκς-Μπουλς 123-126

 

Πέισερς-Μπακς 94-111

 

Καβαλίερς-Πέλικανς 141-118

 

Χιτ-Ράπτορς 91-112

 

Τίμπεργουλβς-Νικς 115-104

 

Μάβερικς-Νάγκετς 131-130

 

Σπερς-Θάντερ 130-110

 

Τζαζ-Γκρίζλις 128-137

 

Σανς-Λέικερς 132-108

 

Μπλέιζερς-Μάτζικ 106-110

 

Κινγκς-Πίστονς 127-136

 

Κλίπερς-Ρόκετς 128-108



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά
4 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Οι ατάκες Αταμάν στα αποδυτήρια - «Δεν είναι εύκολο να αλλάζεις το παιχνίδι»
40 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Οι ατάκες Αταμάν στα αποδυτήρια - «Δεν είναι εύκολο να αλλάζεις το παιχνίδι»
ΣΠΟΡ
Τένις: Ο Ραφαήλ Παγώνης κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής U14
1 ώρα πριν Τένις: Ο Ραφαήλ Παγώνης κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής U14
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πρόταση 7.000.000 ευρώ για Μανδά - Οι απαιτήσεις της Λάτσιο
2 ώρες πριν Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πρόταση 7.000.000 ευρώ για Μανδά - Οι απαιτήσεις της Λάτσιο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved