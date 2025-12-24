NBA: Διέλυσαν τους Πρωταθλητές οι Σπερς - Μεγάλη νίκη για Μαβς κόντρα σε Νάγκετς - Τα αποτελέσματα

AP Photo/Rodolfo Gonzalez

Onsports Team

Οι Σπερς έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και φτάνοντας σε μια εμφατική νίκη απέναντι στους πρωταθλητές Θάντερ με σκορ 130-110, ενώ την ίδια ώρα οι Μάβερικς πανηγύρισαν μια τεράστια επιτυχία στο θρίλερ με τους Νάγκετς στο Ντάλας.

Η ομάδα του Σαν Αντόνιο πραγματοποίησε εμφάνιση… πρωταθλητικού επιπέδου απέναντι στους Θάντερ, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της. Παρά τη συγκλονιστική παρουσία του Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που τελείωσε το ματς με 33 πόντους, οι Σπερς ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έφτασαν άνετα στη νίκη.

Κορυφαίος για τα «σπιρούνια» ήταν ο Κίλντον Τζόνσον με 25 πόντους, με τον Καστλ να προσθέτει 24 και τον Μπαρνς 20. Από πλευράς Θάντερ, εκτός από τον Σέι, βοήθειες στο σκοράρισμα έδωσε ο Τζάλεν Γουίλιαμς με 17 πόντους, ενώ ο Ντορτ σημείωσε 15.

Στο Ντάλας, οι φίλαθλοι παρακολούθησαν μια πραγματική μπασκετική ματσάρα, με τους Μάβερικς να αντέχουν στην πίεση και να λυγίζουν τους Νάγκετς με 131-130 σε ένα συγκλονιστικό ντέρμπι. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Κούπερ Φλαγκ, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 33 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Άντονι Ντέιβις με 31 πόντους.

Ο Μάρσαλ συνέβαλε επίσης με 15 πόντους. Από την πλευρά του Ντένβερ, ο Τζαμάλ Μάρεϊ ξεχώρισε με 31 πόντους και 14 ασίστ, με τον Νίκολα Γιόκιτς να ακολουθεί με 29 πόντους και 14 ασίστ, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποτρέψουν την ήττα της ομάδας τους.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Χόρνετς-Ουίζαρντς 126-109

Σίξερς-Νετς 106-114

Χοκς-Μπουλς 123-126

Πέισερς-Μπακς 94-111

Καβαλίερς-Πέλικανς 141-118

Χιτ-Ράπτορς 91-112

Τίμπεργουλβς-Νικς 115-104

Μάβερικς-Νάγκετς 131-130

Σπερς-Θάντερ 130-110

Τζαζ-Γκρίζλις 128-137

Σανς-Λέικερς 132-108

Μπλέιζερς-Μάτζικ 106-110

Κινγκς-Πίστονς 127-136

Κλίπερς-Ρόκετς 128-108