NBA: Διέλυσαν τους Πρωταθλητές οι Σπερς - Μεγάλη νίκη για Μαβς κόντρα σε Νάγκετς - Τα αποτελέσματα
Οι Σπερς έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και φτάνοντας σε μια εμφατική νίκη απέναντι στους πρωταθλητές Θάντερ με σκορ 130-110, ενώ την ίδια ώρα οι Μάβερικς πανηγύρισαν μια τεράστια επιτυχία στο θρίλερ με τους Νάγκετς στο Ντάλας.
Η ομάδα του Σαν Αντόνιο πραγματοποίησε εμφάνιση… πρωταθλητικού επιπέδου απέναντι στους Θάντερ, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της. Παρά τη συγκλονιστική παρουσία του Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που τελείωσε το ματς με 33 πόντους, οι Σπερς ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έφτασαν άνετα στη νίκη.
Κορυφαίος για τα «σπιρούνια» ήταν ο Κίλντον Τζόνσον με 25 πόντους, με τον Καστλ να προσθέτει 24 και τον Μπαρνς 20. Από πλευράς Θάντερ, εκτός από τον Σέι, βοήθειες στο σκοράρισμα έδωσε ο Τζάλεν Γουίλιαμς με 17 πόντους, ενώ ο Ντορτ σημείωσε 15.
Στο Ντάλας, οι φίλαθλοι παρακολούθησαν μια πραγματική μπασκετική ματσάρα, με τους Μάβερικς να αντέχουν στην πίεση και να λυγίζουν τους Νάγκετς με 131-130 σε ένα συγκλονιστικό ντέρμπι. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Κούπερ Φλαγκ, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 33 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Άντονι Ντέιβις με 31 πόντους.
Ο Μάρσαλ συνέβαλε επίσης με 15 πόντους. Από την πλευρά του Ντένβερ, ο Τζαμάλ Μάρεϊ ξεχώρισε με 31 πόντους και 14 ασίστ, με τον Νίκολα Γιόκιτς να ακολουθεί με 29 πόντους και 14 ασίστ, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποτρέψουν την ήττα της ομάδας τους.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:
Χόρνετς-Ουίζαρντς 126-109
Σίξερς-Νετς 106-114
Χοκς-Μπουλς 123-126
Πέισερς-Μπακς 94-111
Καβαλίερς-Πέλικανς 141-118
Χιτ-Ράπτορς 91-112
Τίμπεργουλβς-Νικς 115-104
Μάβερικς-Νάγκετς 131-130
Σπερς-Θάντερ 130-110
Τζαζ-Γκρίζλις 128-137
Σανς-Λέικερς 132-108
Μπλέιζερς-Μάτζικ 106-110
Κινγκς-Πίστονς 127-136
Κλίπερς-Ρόκετς 128-108