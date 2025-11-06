Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (06/11) - «Μπορείτε το 3Χ3»
Onsports Team 06 Νοεμβρίου 2025, 10:07
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (06/11) - «Μπορείτε το 3Χ3»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Πέμπτης (06/11).

«Δοκιμασίες» στα Κύπελλα Ευρώπης περιλαμβάνει το πρόγραμμα για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στην Σουηδία κόντρα στην Μάλμε, ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται την Γιουγκ Μπόις και η Ένωση αντιμετωπίζει την Σάμροκ Ρόβερς, με το… σύνθημα «Μπορείτε το 3 στα 3».

Μάλιστα, η ΑΕΚ θέλει «Νίκη αδιαπραγμάτευτα», τη στιγμή που ο Ολυμπιακός νιώθει «Ηθικός νικητής» από τη «μάχη» με την Αϊντχόφεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Έπαιξε ο Μπάσι κόντρα στους Ρόκετς
3 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Έπαιξε ο Μπάσι κόντρα στους Ρόκετς
EUROLEAGUE
Ο Λότερμοζερ στο Ολυμπιακός - Παρτιζάν
34 λεπτά πριν Ο Λότερμοζερ στο Ολυμπιακός - Παρτιζάν
NBA
ΝΒΑ: Οι Μπλέιζερς «έσπασαν» το αήττητο των Θάντερ
52 λεπτά πριν ΝΒΑ: Οι Μπλέιζερς «έσπασαν» το αήττητο των Θάντερ
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (06/11) - «Μπορείτε το 3Χ3»
1 ώρα πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (06/11) - «Μπορείτε το 3Χ3»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Η 1η σκηνή Κουκουράκη στο Grand Hotel προκάλεσε ενθουσιασμό στο Χ: Η γυναίκα φύλακας - άγγελός του