Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (06/11) - «Μπορείτε το 3Χ3»

Onsports Team

«Δοκιμασίες» στα Κύπελλα Ευρώπης περιλαμβάνει το πρόγραμμα για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στην Σουηδία κόντρα στην Μάλμε, ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται την Γιουγκ Μπόις και η Ένωση αντιμετωπίζει την Σάμροκ Ρόβερς, με το… σύνθημα «Μπορείτε το 3 στα 3».

Μάλιστα, η ΑΕΚ θέλει «Νίκη αδιαπραγμάτευτα», τη στιγμή που ο Ολυμπιακός νιώθει «Ηθικός νικητής» από τη «μάχη» με την Αϊντχόφεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.