Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (04/11) – «Αντεπίθεση και Κορόνα»
Onsports Team 04 Νοεμβρίου 2025, 09:29
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (04/11) – «Αντεπίθεση και Κορόνα»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (04/11).

Μία ιδιαιτέρως κρίσιμη αναμέτρηση έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την PSV για το Champions League σ’ ένα ματς «Must Win» ούτως ώστε να σημάνει την «Θρυλική αντεπίθεση».

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την ενίσχυσή του σ’ όλους τους τομείς και πλησιάζει ο «Κορόνα και παίκτες winners», τη στιγμή που στην ΑΕΚ ο Ορμπελίν Πινέδα έκανε ένα βήμα… μπροστά και έδειξε πως «Ο καλύτερος είναι εδώ».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



