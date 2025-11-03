Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Αστέρας - ΟΦΗ και ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

Onsports team

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025.

Λίγες επιλογές για πιο εκλεκτικούς λάτρεις του αθλητισμού περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα.

Για τη Super League, Αστέρας AKTOR και ΟΦΗ κοντράρονται στην Τρίπολη, ενώ ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ υπάρχει στο χάντμπολ γυναικών.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

14:00 Novasports 6HD Hellenic Championship τένις

14:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ τένις

15:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μετς τένις

16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ τένις

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Πρωτάθλημα χάντμπολ Α1 Γυναικών

17:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor – ΟΦΗ Super League

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μετς τένις

18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship τένις

18:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ τένις

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα – ΑΓΕ Χαλκίδα Elite League

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Τζένοα Serie A

20:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ τένις

21:30 Novasports Start Βαγιαδολίδ – Γρανάδα Ποδόσφαιρο

21:30 COSMOTE SPORT 8 HD Τάµγουορθ – Λέιτον Όριεντ Emirates FA Cup

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Λάτσιο – Κάλιαρι Serie A

22:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Έβερτον Premier League

22:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Οσασούνα La Liga

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ζιλ Βισέντε – Σάντα Κλάρα Liga Portugal