Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (01/11): Πού θα δείτε Ολυμπιακός – Άρης και Βόλος – Παναθηναϊκός
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (01/11).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
11:45
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Πρωτέας Βούλας - Νέα Ιωνία
|
Α1 Basketball League Γυναικών
|
13:30
|
Novasports Premier League
|
Premier League Kick-off
|
10η αγωνιστική
|
13:30
|
Novasports Extra 4
|
WTA 250 2025
|
Τσενάι, Ημιτελικοί
|
13:45
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Βόλος ΝΠΣ - Α.Σ. Βόλος 2004
|
Ποδόσφαιρο
|
14:00
|
Action 24
|
Athens Kallithea FC – Μαρκό
|
Greek Super League 2 2025-2026
|
14:30
|
Novasports 5HD
|
WTA Finals
|
Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Διπλού - 1η Μέρα
|
14:30
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Τουρκ Τέλεκομ – Γαλατασαράι
|
Turkish Basketball Super League 2025-26
|
14:30
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Λέστερ – Μπλάκμπερν
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
15:00
|
Novasports 1HD
|
Βιγιαρεάλ - Ράγιο Βαγιεκάνο
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
15:00
|
Mega News
|
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
|
Α1 Γυναικών
|
15:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Παρίσι (1ος Ημιτελικός)
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Ουντινέζε – Αταλάντα
|
Serie A 2025-26
|
16:00
|
ΕΡΤ Sports 1
|
Κολοσσός – Πανιώνιος
|
Stoiximan GBL
|
16:00
|
ΕΡΤ World
|
Περιστέρι – ΑΕΚ
|
Stoiximan GBL
|
16:30
|
Novasports Extra 3
|
Χάιντενχαϊμ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports Extra 2
|
Ζανκτ Πάουλι – Γκλάντμπαχ
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports Extra 1
|
Μάιντς - Βέρντερ Βρέμης
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports Prime
|
Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό
|
Εκπομπή
|
16:30
|
Novasports 6HD
|
Ουνιόν Βερολίνου – Φράιμπουργκ
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports 3HD
|
Λειψία – Στουτγκάρδη
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports Extra 4
|
Ουνιόν Βερολίνου – Φράιμπουργκ
|
Bundesliga 2025/26
|
17:00
|
Novasports Premier League
|
Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
Novasports Start
|
Κρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
Novasports News
|
Φούλαμ – Γουλβς
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
Novasports 5HD
|
WTA Finals
|
Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Μονού - 1η Μέρα
|
17:00
|
Novasports 4HD
|
Μπράιτον – Λιντς
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
Novasports 2HD
|
Μπέρνλι – Άρσεναλ
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
ΚΠΡ – Ίπσουιτς
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
17:15
|
Novasports 1HD
|
Ατλέτικο Μαδρίτης – Σεβίλλη
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
18:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Παρίσι (2ος Ημιτελικός)
|
18:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Βόλος ΝΠΣ – Παναθηναϊκός
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
18:15
|
ΕΡΤ Sports 2
|
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola - Καρδίτσα Ιαπωνική
|
Stoiximan GBL
|
18:15
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Άρης – ΠΑΟΚ
|
Stoiximan GBL
|
19:00
|
Novasports 5HD
|
WTA Finals
|
Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Μονού - 1η Μέρα
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Νάπολι – Κόμο
|
Serie A 2025-26
|
19:20
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
NBA on Fire 2025-26 Ε1
|
Μπάσκετ
|
19:30
|
Novasports Premier League
|
Τότεναμ – Τσέλσι
|
Premier League 2025/26
|
19:30
|
Novasports Prime
|
Ατρόμητος – Κηφισιά
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
19:30
|
Novasports 3HD
|
Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν
|
Bundesliga 2025/26
|
19:30
|
Novasports 1HD
|
Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπιλμπάο
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Αλ Νασρ - Αλ Φάιχα
|
Roshn Saudi League 2025-26
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Μάδεργουελ - Σεντ Μίρεν
|
Premier Sports Cup 2025-26
|
19:30
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Παναθηναϊκός – Φλοίσβος
|
Volley League Ανδρών 2025-26
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Ρίο Άβε – Εστορίλ
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Ολυμπιακός – Άρης
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
20:30
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
ΠΑΟΚ - Πανιώνιος ΓΣΣ
|
Α1 Γυναικών Volley League
|
21:00
|
Novasports 5HD
|
WTA Finals
|
Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Διπλού - 1η Μέρα
|
21:00
|
Novasports 2HD
|
Φέγενορντ – Φόλενταμ
|
Eredivisie 2025/26
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Τρεντίνο - Βίρτους Μπολόνια
|
Lega Basket Serie A 2025-26
|
21:30
|
Novasports Start
|
Ντάρμσταντ - Αρμίνια Μπίλεφελντ
|
Bundesliga 2 2025/26
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Κρεμονέζε – Γιουβέντους
|
Serie A 2025-26
|
22:00
|
Novasports Premier League
|
Λίβερπουλ - Άστον Βίλα
|
Premier League 2025/26
|
22:00
|
Novasports 1HD
|
Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Oktagon 2025
|
79 (Τσεχία, Μπρνο)
|
22:30
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Βιτόρια Γκιμαράες – Μπενφίκα
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
23:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Μιλγουόκι Μπακς - Σακραμέντο Κινγκς
|
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
UFC Fight Night 2025
|
Στιβ Γκαρσία - Ντέιβιντ Ονάμα