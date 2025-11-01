Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (01/11): Πού θα δείτε Ολυμπιακός – Άρης και Βόλος – Παναθηναϊκός
INTIME SPORTS
Onsports Team 01 Νοεμβρίου 2025, 09:41
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (01/11): Πού θα δείτε Ολυμπιακός – Άρης και Βόλος – Παναθηναϊκός

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (01/11).

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

11:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Πρωτέας Βούλας - Νέα Ιωνία

Α1 Basketball League Γυναικών

13:30

Novasports Premier League

Premier League Kick-off

10η αγωνιστική

13:30

Novasports Extra 4

WTA 250 2025

Τσενάι, Ημιτελικοί

13:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Βόλος ΝΠΣ - Α.Σ. Βόλος 2004

Ποδόσφαιρο

14:00

Action 24

Athens Kallithea FC – Μαρκό

Greek Super League 2 2025-2026

14:30

Novasports 5HD

WTA Finals

Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Διπλού - 1η Μέρα

14:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Τουρκ Τέλεκομ – Γαλατασαράι

Turkish Basketball Super League 2025-26

14:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Λέστερ – Μπλάκμπερν

Sky Bet EFL Championship 2025-26

15:00

Novasports 1HD

Βιγιαρεάλ - Ράγιο Βαγιεκάνο

La Liga EA Sports 2025/26

15:00

Mega News

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Α1 Γυναικών

15:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Παρίσι (1ος Ημιτελικός)

16:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Ουντινέζε – Αταλάντα

Serie A 2025-26

16:00

ΕΡΤ Sports 1

Κολοσσός – Πανιώνιος

Stoiximan GBL

16:00

ΕΡΤ World

Περιστέρι – ΑΕΚ

Stoiximan GBL

16:30

Novasports Extra 3

Χάιντενχαϊμ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Extra 2

Ζανκτ Πάουλι – Γκλάντμπαχ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Extra 1

Μάιντς - Βέρντερ Βρέμης

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Prime

Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

16:30

Novasports 6HD

Ουνιόν Βερολίνου – Φράιμπουργκ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 3HD

Λειψία – Στουτγκάρδη

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Extra 4

Ουνιόν Βερολίνου – Φράιμπουργκ

Bundesliga 2025/26

17:00

Novasports Premier League

Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Premier League 2025/26

17:00

Novasports Start

Κρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ

Premier League 2025/26

17:00

Novasports News

Φούλαμ – Γουλβς

Premier League 2025/26

17:00

Novasports 5HD

WTA Finals

Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Μονού - 1η Μέρα

17:00

Novasports 4HD

Μπράιτον – Λιντς

Premier League 2025/26

17:00

Novasports 2HD

Μπέρνλι – Άρσεναλ

Premier League 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 5 HD

ΚΠΡ – Ίπσουιτς

Sky Bet EFL Championship 2025-26

17:15

Novasports 1HD

Ατλέτικο Μαδρίτης – Σεβίλλη

La Liga EA Sports 2025/26

18:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Παρίσι (2ος Ημιτελικός)

18:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Βόλος ΝΠΣ – Παναθηναϊκός

Stoiximan Super League 2025-26

18:15

ΕΡΤ Sports 2

Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola - Καρδίτσα Ιαπωνική

Stoiximan GBL

18:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Άρης – ΠΑΟΚ

Stoiximan GBL

19:00

Novasports 5HD

WTA Finals

Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Μονού - 1η Μέρα

19:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Νάπολι – Κόμο

Serie A 2025-26

19:20

COSMOTE SPORT 4 HD

NBA on Fire 2025-26 Ε1

Μπάσκετ

19:30

Novasports Premier League

Τότεναμ – Τσέλσι

Premier League 2025/26

19:30

Novasports Prime

Ατρόμητος – Κηφισιά

Stoiximan Super League 2025-26

19:30

Novasports 3HD

Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν

Bundesliga 2025/26

19:30

Novasports 1HD

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπιλμπάο

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

COSMOTE SPORT 9 HD

Αλ Νασρ - Αλ Φάιχα

Roshn Saudi League 2025-26

19:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Μάδεργουελ - Σεντ Μίρεν

Premier Sports Cup 2025-26

19:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός – Φλοίσβος

Volley League Ανδρών 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Ρίο Άβε – Εστορίλ

Liga Portugal Betclic 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Ολυμπιακός – Άρης

Stoiximan Super League 2025-26

20:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ - Πανιώνιος ΓΣΣ

Α1 Γυναικών Volley League

21:00

Novasports 5HD

WTA Finals

Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Διπλού - 1η Μέρα

21:00

Novasports 2HD

Φέγενορντ – Φόλενταμ

Eredivisie 2025/26

21:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Τρεντίνο - Βίρτους Μπολόνια

Lega Basket Serie A 2025-26

21:30

Novasports Start

Ντάρμσταντ - Αρμίνια Μπίλεφελντ

Bundesliga 2 2025/26

21:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Κρεμονέζε – Γιουβέντους

Serie A 2025-26

22:00

Novasports Premier League

Λίβερπουλ - Άστον Βίλα

Premier League 2025/26

22:00

Novasports 1HD

Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Oktagon 2025

79 (Τσεχία, Μπρνο)

22:30

COSMOTE SPORT 2 HD

Βιτόρια Γκιμαράες – Μπενφίκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

23:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μιλγουόκι Μπακς - Σακραμέντο Κινγκς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

01:00

COSMOTE SPORT 6 HD

UFC Fight Night 2025

Στιβ Γκαρσία - Ντέιβιντ Ονάμα


