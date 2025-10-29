Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (26/10) - «Λάβα την έλιωσε»
Eurokinissi Sports
Onsports Team 29 Οκτωβρίου 2025, 08:31
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (26/10) - «Λάβα την έλιωσε»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (26/10).

Την πέμπτη του νίκη στη φετινή Euroleague σημείωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR καθώς επικράτησε 99-85 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο «Telekom Center Athens». Οι «πράσινοι» ήταν «Λάβα» που έλιωσε τους Ισραηλινούς με ξέσπασμα στο 4ο δεκάλεπτο.

Παράλληλα, το 3Χ3 σημείωσε η ΑΕΚ στο Basketball Champions League με τη νίκη της 71-69 επί της Λέβιτσε και «Δεν σταματά πουθενά!», ενώ «Ο Μουζακίτης είναι εδώ» στον Ολυμπιακό, αναφορικά με τη μικρή συμμετοχή του νεαρού μέσου.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



