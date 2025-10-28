Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/10) - Με Παναθηναϊκός-Μακάμπι, Κύπελλο και δράση στην Ευρώπη
Οnsports Τeam 28 Οκτωβρίου 2025, 09:38
STORIES

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/10) - Με Παναθηναϊκός-Μακάμπι, Κύπελλο και δράση στην Ευρώπη

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (28/10).

Την Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχεται στο «Telekom Center Athens» ο Παναθηναϊκός AKTOR για την Euroleague σ’ ένα κλασικό ντέρμπι. Πρώτο τζάμπολ στον αγώνα έχει οριστεί στις 21:15 με μετάδοση από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι
  • 16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι
  • 16:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Ηρακλής Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
  • 17:30 COSMOTE SPORT 4 HD Pick n Εκπομπή
  • 18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
  • 19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λέβιτσε – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League 2025-26
  • 19:30 Novasports 5HD Πανιώνιος – Τρέντο Euroleague
  • 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ντόρτμουντ Κύπελλο Γερμανίας 2025-26
  • 19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Λέτσε – Νάπολι Serie A 2025-26
  • 20:00 Novasports Extra 1 Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν Euroleague
  • 20:00 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
  • 20:00 Novasports 2HD Ζαλγκίρις Κάουνας - Βίρτους Μπολόνια Euroleague
  • 20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά - Athens Kallithea FC Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
  • 20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι
  • 21:00 Novasports 6HD Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
  • 21:00 Novasports 4HD Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης Euroleague
  • 21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ - Αλ Ίτιχαντ Saudi King Cup 2025-26
  • 21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
  • 21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Ντουμπάι Euroleague
  • 21:30 Novasports 3HD Μπαρτσελόνα - Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
  • 21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βάσας – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών
  • 21:45 Novasports 5HD Παρί - Αναντολού Εφές Euroleague
  • 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Μίλαν Serie A 2025-26
  • 21:45 ΕΡΤ Sports 1 Γκλαντμπαχ – Καρλσρούη Κύπελλο Γερμανίας
  • 22:00 Novasports 2HD Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε Euroleague
  • 22:10 ΕΡΤ Sports 2 Γαλλία – Γερμανία UEFA Women's Nations League
  • 23:15 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
  • 02:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς - Νιου Γιορκ Νικς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
  • 02:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ατλέτικο Μινέιρο - Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε Copa Sudamericana 2025



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: Τα απόνερα του clasico - Οι «καυτές» ατάκες στο επεισόδιο Βινίσιους με Γιαμάλ
17 λεπτά πριν Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: Τα απόνερα του clasico - Οι «καυτές» ατάκες στο επεισόδιο Βινίσιους με Γιαμάλ
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός - Μονακό: Η τριάδα των διαιτητών
1 ώρα πριν Ολυμπιακός - Μονακό: Η τριάδα των διαιτητών
EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας: «Μας θεωρούν φαβορί και πιέζει όλος ο πλανήτης για ενίσχυση»
1 ώρα πριν Μπαρτζώκας: «Μας θεωρούν φαβορί και πιέζει όλος ο πλανήτης για ενίσχυση»
EUROLEAGUE
Μιλουτίνοφ: «Περιμένουμε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι»
1 ώρα πριν Μιλουτίνοφ: «Περιμένουμε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved