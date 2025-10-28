Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/10) - Με Παναθηναϊκός-Μακάμπι, Κύπελλο και δράση στην Ευρώπη

Οnsports Τeam

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (28/10).

Την Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχεται στο «Telekom Center Athens» ο Παναθηναϊκός AKTOR για την Euroleague σ’ ένα κλασικό ντέρμπι. Πρώτο τζάμπολ στον αγώνα έχει οριστεί στις 21:15 με μετάδοση από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: