Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«Φονιάς Χολμς» και «Τρομερό διπλό μπαμ»: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (video)
Οnsports Τeam 16 Οκτωβρίου 2025, 09:44
STORIES / Παναθηναϊκός

«Φονιάς Χολμς» και «Τρομερό διπλό μπαμ»: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (video)

Δείτε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.

Η νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR για την 4η αγωνιστική της EuroLeague επί της Βιλερμπάν, χάρη στη σπουδαία εμφάνιση του Ρισόν Χολμς, αλλά και το σπουδαίο διπλό μεταγραφικό χτύπημα του Τριφυλλιού στο ποδόσφαιρο, με την απόκτηση των Τεττέη και Παντελίδη, ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων.

Παράλληλα, υπάρχουν τα τελευταία νέα για το κυριακάτικο ντέρμπι της Super League, ΑΕΚ - ΠΑΟΚ.

Δείτε τα σημερινά πρωτοσέλιδα



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Το εξωφρενικό γκολ του τερματοφύλακα με... ριμπάουντ - Βίντεο
12 λεπτά πριν Το εξωφρενικό γκολ του τερματοφύλακα με... ριμπάουντ - Βίντεο
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Σε προχωρημένες επαφές με τον Ράφα Μπενίτεθ!
17 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Σε προχωρημένες επαφές με τον Ράφα Μπενίτεθ!
SUPER LEAGUE
Super League: Οδηγία της ΚΕΔ για μείωση της χρήσης VAR - «Πρέπει να βελτιωθούμε»
1 ώρα πριν Super League: Οδηγία της ΚΕΔ για μείωση της χρήσης VAR - «Πρέπει να βελτιωθούμε»
EUROLEAGUE
Μακάμπι - Ολυμπιακός και Εφές - Παναθηναϊκός στο 2ο μέρος της «διαβολοβδομάδας» - Το πρόγραμμα
1 ώρα πριν Μακάμπι - Ολυμπιακός και Εφές - Παναθηναϊκός στο 2ο μέρος της «διαβολοβδομάδας» - Το πρόγραμμα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved