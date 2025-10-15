Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/10) - Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν
Onsports Team 15 Οκτωβρίου 2025, 09:50
STORIES

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/10) - Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (15/10).

Την πρώτη του «μάχη» στη νέα «διαβολοβδομάδα» δίνει ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο «Telekom Center Athens». Πρώτο τζάμπολ στις 21:15 και μετάδοση από το Novasports Prime.

Παράλληλα, τη δική του «μάχη» στο Eurocup δίνει ο Πανιώνιος που θα αντιμετωπίσει στις 19:30 την Μπουργκ με μετάδοση από το Novasports 4HD. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει και ο αγώνας της ΑΕΚ με την Σολνόκι για το BCL με μετάδοση από το Cosmote Sport 4HD.

Στις 21:00 ο Προμηθέας αντιμετωπίζει τη Λέγκια στη Βαρσοβία για το BCL με μετάδοση από το Cosmote Sport 5HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

18:00 ΕΡΤ2 Βουλιαγμένη – Άλιμος Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

19:30 Novasports 4HD Πανιώνιος – Μπουργκ Eurocup

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Σολνόκι FIBA Basketball Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λέγκια Βαρσοβίας – Προμηθέας FIBA Basketball Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 Novasports 5HD Βίρτους Μπολόνια – Μονακό Euroleague

21:45 Novasports Start Παρί – Μπασκόνια Euroleague

21:45 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν Euroleague



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ελληνικές «μάχες» στο BCL
24 λεπτά πριν Ελληνικές «μάχες» στο BCL
ΜΠΑΣΚΕΤ
Σποέλστρα και επίσημα στην Team USA
25 λεπτά πριν Σποέλστρα και επίσημα στην Team USA
EUROLEAGUE
Ο Αντρέα Τρινκιέρι αισθάνεται δικαιωμένος στην τοποθεσία Πειραιάς
33 λεπτά πριν Ο Αντρέα Τρινκιέρι αισθάνεται δικαιωμένος στην τοποθεσία Πειραιάς
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/10) - Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν
1 ώρα πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/10) - Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το σπίτι της Αμαλίας Κωστοπούλου στο Τέξας συνδυάζει την αμερικανική άνεση με τη μεσογειακή απλότητα