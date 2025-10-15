Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/10) - Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (15/10).

Την πρώτη του «μάχη» στη νέα «διαβολοβδομάδα» δίνει ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο «Telekom Center Athens». Πρώτο τζάμπολ στις 21:15 και μετάδοση από το Novasports Prime.

Παράλληλα, τη δική του «μάχη» στο Eurocup δίνει ο Πανιώνιος που θα αντιμετωπίσει στις 19:30 την Μπουργκ με μετάδοση από το Novasports 4HD. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει και ο αγώνας της ΑΕΚ με την Σολνόκι για το BCL με μετάδοση από το Cosmote Sport 4HD.

Στις 21:00 ο Προμηθέας αντιμετωπίζει τη Λέγκια στη Βαρσοβία για το BCL με μετάδοση από το Cosmote Sport 5HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

18:00 ΕΡΤ2 Βουλιαγμένη – Άλιμος Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

19:30 Novasports 4HD Πανιώνιος – Μπουργκ Eurocup

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Σολνόκι FIBA Basketball Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λέγκια Βαρσοβίας – Προμηθέας FIBA Basketball Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 Novasports 5HD Βίρτους Μπολόνια – Μονακό Euroleague

21:45 Novasports Start Παρί – Μπασκόνια Euroleague

21:45 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν Euroleague