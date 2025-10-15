Ομάδες

EuroCup: Κόντρα στη Μπουργκ ο Πανιώνιος
Οnsports Τeam 15 Οκτωβρίου 2025, 11:28
ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup: Κόντρα στη Μπουργκ ο Πανιώνιος

Ο Πανιώνιος θα κοντραριστεί με την Μπουργκ για την τρίτη αγωνιστική του Eurocup (19:30) με στόχο την επιστροφή στις νίκες.  

Ο Πανιώνιος διαύει μία πολύ άσχημη αγωνιστική περίοδο, με ήττες και κακό μπάσκετ και από σήμερα θέλει να  γυρίσει τον διακόπτη. 

Στο «Μάκης Λιούγκας» η ελληνική ομάδα θα υποδεχθεί την Μπουργκ (15/10) για την τρίτη αγωνιστική του Eurocup. Το τζάμπολ της αναμέτρησης θα γίνει στις 19:30 και διαιτητές του ματς θα είναι οι Μπάλακ, Μάγκιτς και Γκόρντον.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης θέλει να αφήσει πίσω της την νέα ήττα στη Stoiximan GBL, από την ΑΕΚ και να επιστρέψει στις νίκες για να ανακτήσει και τη χαμένη του ψυχολογία. 

Ο Πανιώνιος είναι 6ος στον όμιλό του με ρεκόρ 1-1 και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά το αρνητικό αποτέλεσμα κόντρα στην Ουλμ, ενώ η Μπουργκ είναι πρώτη με ρεκόρ 2-0.

 Αναλυτικά το πρόγραμμα:
 
19:00 Λιετκαμπέλις - Ουλμ

19:30 Πανιώνιος - Μπουργκ

20:00 Μπεσίκτας - Τσέμνιτζ

20:00 Σλασκ Βρότσλαβ - Κλουζ Ναπόκα

21:00 Βενέτσια - Νεπτούνας

21:45 Μανρέσα - Χάποελ Ιερουσαλήμ



