Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (15/10) - «Σόκαρε το ΣΕΦ»

Onsports Team

Τρομερή νίκη στον Πειραιά πήρε η Εφές, καθώς επικράτησε 82-78 του Ολυμπιακού και «Σόκαρε το ΣΕΦ». Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «Έμεινε από… καύσιμα» και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Από εκεί και πέρα, «Ναν in» στους «πράσινους», αφού ο Αμερικάνος γκαρντ ξεπέρασε το πρόβλημα που τον άφησε εκτός του ντέρμπι και θα δώσει το «παρών» στον αγώνα με την Βιλερμπάν, τη στιγμή που στην ΑΕΚ υπάρχει αισιοδοξία πως «Θα παίξουν» οι τραυματίες στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.