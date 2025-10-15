Μεταγραφές, ΑΕΚ: Αυτή είναι η πρόταση για να πάρει «πακέτο» Τετέι και Παντελίδη από Κηφισιά

Οnsports Τeam

Έντονο είναι το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τους Ανδρέα Τετέι και Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς και ετοιμάζεται να κάνει επίσημη κίνηση στους νεοφώτιστους για την απόκτησή τους.

Οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές αποτελούν την αποκάλυψη της ομάδας των βορείων προαστίων στις πρώτες αγωνιστικές της Super League. Ο Ανδρέας Τετέι έχει σημειώσει έξι τέρματα και έχει μοιράσει δύο ασίστ, ενώ από την άλλη, ο Παύλος Παντελίδης μετράει τρία γκολ και δύο ασίστ.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, οι δύο παίκτες αποτελούν τα… βαριά χαρτιά για το «συγκρότημα» του Σεμπάστιαν Λέτο, ενώ οι εμφανίσεις τους έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων, όχι μόνο από την Ελλάδα.

Η ΑΕΚ είναι μεταξύ των συλλόγων που ενδιαφέρονται για την απόκτηση των δύο Ελλήνων και όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της «Live Sport» επισημοποίησε τις προθέσεις της, καταθέτοντας πρόταση που φτάνει λίγο κάτω από τα 2.000.000 ευρώ, ούτως ώστε να αποκτήσει «πακέτο» τους Ανδρέα Τετέι και Παύλο Παντελίδη. Μάλιστα, η Ένωση προτίθεται να φτάσει μέχρι και τα 2,5 εκατ. ευρώ για να ολοκληρωθεί το deal.