Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Αυτή είναι η πρόταση για να πάρει «πακέτο» Τετέι και Παντελίδη από Κηφισιά
Οnsports Τeam 15 Οκτωβρίου 2025, 11:05
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Κηφισιά

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Αυτή είναι η πρόταση για να πάρει «πακέτο» Τετέι και Παντελίδη από Κηφισιά

Έντονο είναι το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τους Ανδρέα Τετέι και Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς και ετοιμάζεται να κάνει επίσημη κίνηση στους νεοφώτιστους για την απόκτησή τους.

Οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές αποτελούν την αποκάλυψη της ομάδας των βορείων προαστίων στις πρώτες αγωνιστικές της Super League. Ο Ανδρέας Τετέι έχει σημειώσει έξι τέρματα και έχει μοιράσει δύο ασίστ, ενώ από την άλλη, ο Παύλος Παντελίδης μετράει τρία γκολ και δύο ασίστ.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, οι δύο παίκτες αποτελούν τα… βαριά χαρτιά για το «συγκρότημα» του Σεμπάστιαν Λέτο, ενώ οι εμφανίσεις τους έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων, όχι μόνο από την Ελλάδα.

Η ΑΕΚ είναι μεταξύ των συλλόγων που ενδιαφέρονται για την απόκτηση των δύο Ελλήνων και όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της «Live Sport» επισημοποίησε τις προθέσεις της, καταθέτοντας πρόταση που φτάνει λίγο κάτω από τα 2.000.000 ευρώ, ούτως ώστε να αποκτήσει «πακέτο» τους Ανδρέα Τετέι και Παύλο Παντελίδη. Μάλιστα, η Ένωση προτίθεται να φτάσει μέχρι και τα 2,5 εκατ. ευρώ για να ολοκληρωθεί το deal.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Με τις γνωστές απουσίες κόντρα στη Μακάμπι
24 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Με τις γνωστές απουσίες κόντρα στη Μακάμπι
EUROLEAGUE
Ντουμπάι: Σάρωσε τη Φενέρμπαχτσε και ανανέωσε με Γκόλεματς
33 λεπτά πριν Ντουμπάι: Σάρωσε τη Φενέρμπαχτσε και ανανέωσε με Γκόλεματς
EUROLEAGUE
Ημέρα… γενεθλίων στον Παναθηναϊκό
38 λεπτά πριν Ημέρα… γενεθλίων στον Παναθηναϊκό
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΑΟΚ: Πρεμιέρα στο Fiba Europe Cup
39 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Πρεμιέρα στο Fiba Europe Cup
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το σπίτι της Αμαλίας Κωστοπούλου στο Τέξας συνδυάζει την αμερικανική άνεση με τη μεσογειακή απλότητα