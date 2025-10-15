Ομάδες

Ολυμπιακός: Στον «αέρα» τα εισιτήρια ς της GBL μέχρι τον Δεκέμβριο
Οnsports Τeam 15 Οκτωβρίου 2025, 11:26
BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: Στον «αέρα» τα εισιτήρια ς της GBL μέχρι τον Δεκέμβριο

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια των αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος, μέχρι τον Δεκέμβριο, είναι στη διάθεση των φίλων της ομάδας. 

Στη διάθεση των φίλων του Ολυμπιακού τα εισιτήρια για όλα τα εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος των Ερυθρολεύκων μέχρι τον Δεκέμβριο.

Αναλυτικά οι αγώνες μέχρι τέλος Δεκεμβρίου:

Ολυμπιακός – Πανιώνιος την Κυριακή 19/10/2025

Ολυμπιακός – Ηρακλής την Κυριακή 02/11/2025

Ολυμπιακός – Καρδίτσα Ιαπωνική την Κυριακή 09/11/2025

Ολυμπιακός – ΑΕΚ την Κυριακή 07/12/2025

Ολυμπιακός – Κολοσσός την Κυριακή 21/12/2025



