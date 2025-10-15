Ολυμπιακός: Στον «αέρα» τα εισιτήρια ς της GBL μέχρι τον Δεκέμβριο
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια των αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος, μέχρι τον Δεκέμβριο, είναι στη διάθεση των φίλων της ομάδας.
Στη διάθεση των φίλων του Ολυμπιακού τα εισιτήρια για όλα τα εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος των Ερυθρολεύκων μέχρι τον Δεκέμβριο.
Αναλυτικά οι αγώνες μέχρι τέλος Δεκεμβρίου:
Ολυμπιακός – Πανιώνιος την Κυριακή 19/10/2025
Ολυμπιακός – Ηρακλής την Κυριακή 02/11/2025
Ολυμπιακός – Καρδίτσα Ιαπωνική την Κυριακή 09/11/2025
Ολυμπιακός – ΑΕΚ την Κυριακή 07/12/2025
Ολυμπιακός – Κολοσσός την Κυριακή 21/12/2025
?️ Η διάθεση εισιτηρίων για ΟΛΟΥΣ τους εντός έδρας αγώνες της STOIXIMAN GBL μέχρι τον Δεκέμβριο ξεκίνησε!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 15, 2025
? Ζήσε τα OLYMPIACOS FAMILY SUNDAYS με super προσφορές για οικογένειες & παρέες!
? Fun Fan Zone, παιχνίδι & εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους — κάθε Κυριακή στο ΣΕΦ!
ℹ️… pic.twitter.com/sh7YKWD6VK