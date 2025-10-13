Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (13/10) - «Πέταξε το ταλέντο της» η Εθνική
Onsports Team 13 Οκτωβρίου 2025, 09:22
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (13/10).

Οριστικά εκτός του Μουντιάλ 2016 έμεινε η Εθνική Ελλάδας, η οποία στον «τελικό» που είχε μπροστά της με τη Δανία στην Κοπεγχάγη ηττήθηκε 3-1 και «Πέταξε το ταλέντο της» και παράλληλα την ευκαιρία να επιστρέψει σε μεγάλη διοργάνωση.

Από εκεί και πέρα, βάφτηκε «Κόκκινο το πρώτο» ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR μέσα στη σεζόν, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν 90-86 και να κάνουν το πρώτο… βήμα για το πλεονέκτημα.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



