Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (12/10) - «Τελευταία ζαριά» η Εθνική Ελλάδας
Οnsports Τeam 12 Οκτωβρίου 2025, 10:11
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (12/10) - «Τελευταία ζαριά» η Εθνική Ελλάδας

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Κυριακής (12/10).

«Τελικό» έχει μπροστά της η Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει το βράδυ την Δανία στην Κοπεγχάγη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτελεί την «Τελευταία ζαριά» της «γαλανόλευκης».

Ακόμα, το απόγευμα στο ΣΕΦ θα… πέσει «Το πρώτο αίμα» στις «μάχες» μεταξύ του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού, ενώ έχει δημιουργηθεί «Μύλος με Μάριν» αναφορικά με την κατάσταση ετοιμότητάς του.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



