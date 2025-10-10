Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (10/10) - «Μέγας είσαι Κέντρικ»
Onsports Team 10 Οκτωβρίου 2025, 08:33
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (10/10).

Μ’ ένα μεγάλο «διπλό» από τη χώρα των Βάσκων… δραπέτευσε ο Παναθηναϊκός AKTOR χάρις σε buzzer beater του Ναν. «Μέγας είσαι Κέντρικ» αναφέρεται στον Τύπο για το καλάθι του Αμερικάνου σούπερ σταρ.

Αντίθετα, σε «Εφιάλτη» εκτυλίχθηκε το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στην Σκωτία στην Γλασκώβη, αφού παρά το προβάδισμα με το τέρμα του Τσιμίκα, τελικά η «γαλανόλευκη» ηττήθηκε 3-1.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (10/10) - «Μέγας είσαι Κέντρικ»
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (10/10) - «Μέγας είσαι Κέντρικ»
