Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/10) - «Ένα διπλό για αρχή» η Εθνική

Στη Γλασκώβη βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας, η οποία το βράδυ στις 21:45 αντιμετωπίζει την Σκωτία στον πρώτο από τους δύο εκτός έδρας «τελικούς» και η «γαλανόλευκη» θέλει «Ένα… διπλό για αρχή» προκειμένου να στραφεί μετά στη «μάχη» με τους Δανούς.

Από εκεί και πέρα, ο Φώτης Στρακόσα αποτελεί τη φετινή χρονιά τον «Φύλακα Άγγελο» της ΑΕΚ, τη στιγμή που μπαίνει «Το τανκ στις… ράγες» στον Ολυμπιακό με την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.