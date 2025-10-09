Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/10) - «Ένα διπλό για αρχή» η Εθνική
Onsports Team 09 Οκτωβρίου 2025, 09:22
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/10) - «Ένα διπλό για αρχή» η Εθνική

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Πέμπτης (09/10).

Στη Γλασκώβη βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας, η οποία το βράδυ στις 21:45 αντιμετωπίζει την Σκωτία στον πρώτο από τους δύο εκτός έδρας «τελικούς» και η «γαλανόλευκη» θέλει «Ένα… διπλό για αρχή» προκειμένου να στραφεί μετά στη «μάχη» με τους Δανούς.

Από εκεί και πέρα, ο Φώτης Στρακόσα αποτελεί τη φετινή χρονιά τον «Φύλακα Άγγελο» της ΑΕΚ, τη στιγμή που μπαίνει «Το τανκ στις… ράγες» στον Ολυμπιακό με την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



