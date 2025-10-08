Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (08/10) - Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς Καρδίτσας και Άρη
Onsports Team 08 Οκτωβρίου 2025, 12:59
STORIES

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (08/10) - Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς Καρδίτσας και Άρη

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (08/10).

Την Χάμπουργκ Τάουερς υποδέχεται ο Άρης στο πλαίσιο του Eurocup. Το ματς έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 20:00 και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Παράλληλα, ευρωπαϊκό παιχνίδι δίνει και η Καρδίτσα, η οποία για το Basketball Champions League θα παίξει εκτός έδρας κόντρα στην Οστάνδη. Πρώτο τζάμπολ στις 21:30 και μετάδοση από το Cosmote Sport 4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

13:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ - Λορέντζο Μουζέτι

ATP Masters 1000 2025

15:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Λέρνερ Τιέν - Ντανιίλ Μεντβέντεφ

ATP Masters 1000 2025

16:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Γουχάν, Φάση των 32

18:00

ΕΡΤ2

Βουλιαγμένη - Πανιώνιος ΓΣΣ

Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26

19:00

Novasports 5HD

Μπαχτσεσεχίρ – Βενέτσια

Eurocup

20:00

Novasports Prime

Άρης - Χάμπουργκ Τάουερς

Eurocup

20:30

Novasports Start

Μπουργκ – Άνκαρα

Eurocup

21:05

Novasports 4HD

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Euroleague

21:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Οστάνδη – Καρδίτσα

FIBA Basketball Champions League 2025-26

03:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Φοίνιξ Μέρκιουρι - Λας Βέγκας Έισις

WNBA Finals 2025


Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Αστέρας AKTOR: Το... χρίσμα στον Κόουλμαν - Ανακοινώθηκε ο Ουαλός
32 λεπτά πριν Αστέρας AKTOR: Το... χρίσμα στον Κόουλμαν - Ανακοινώθηκε ο Ουαλός
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (08/10) - Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς Καρδίτσας και Άρη
1 ώρα πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (08/10) - Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς Καρδίτσας και Άρη
EUROLEAGUE
Euroleague, Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Με Γιαβόρ η τριάδα των διαιτητών
2 ώρες πριν Euroleague, Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Με Γιαβόρ η τριάδα των διαιτητών
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Τιμωρία έδρας για την Ηλιούπολη - Το πρόγραμμα μεταδόσεων της 5ης αγωνιστικής
3 ώρες πριν Super League 2: Τιμωρία έδρας για την Ηλιούπολη - Το πρόγραμμα μεταδόσεων της 5ης αγωνιστικής
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Ημιτελικός - θρίλερ στο Exathlon με την αποχώρηση Σοϊλέδη: Το «μπράβο» της συντρόφου του και του Χ