Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (08/10) - Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς Καρδίτσας και Άρη
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (08/10).
Την Χάμπουργκ Τάουερς υποδέχεται ο Άρης στο πλαίσιο του Eurocup. Το ματς έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 20:00 και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Παράλληλα, ευρωπαϊκό παιχνίδι δίνει και η Καρδίτσα, η οποία για το Basketball Champions League θα παίξει εκτός έδρας κόντρα στην Οστάνδη. Πρώτο τζάμπολ στις 21:30 και μετάδοση από το Cosmote Sport 4HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
13:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ - Λορέντζο Μουζέτι
|
ATP Masters 1000 2025
|
15:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Λέρνερ Τιέν - Ντανιίλ Μεντβέντεφ
|
ATP Masters 1000 2025
|
16:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 1000 2025
|
Γουχάν, Φάση των 32
|
18:00
|
ΕΡΤ2
|
Βουλιαγμένη - Πανιώνιος ΓΣΣ
|
Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26
|
19:00
|
Novasports 5HD
|
Μπαχτσεσεχίρ – Βενέτσια
|
Eurocup
|
20:00
|
Novasports Prime
|
Άρης - Χάμπουργκ Τάουερς
|
Eurocup
|
20:30
|
Novasports Start
|
Μπουργκ – Άνκαρα
|
Eurocup
|
21:05
|
Novasports 4HD
|
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ
|
Euroleague
|
21:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Οστάνδη – Καρδίτσα
|
FIBA Basketball Champions League 2025-26
|
03:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Φοίνιξ Μέρκιουρι - Λας Βέγκας Έισις
|
WNBA Finals 2025