Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (08/10) - Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς Καρδίτσας και Άρη

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (08/10).

Την Χάμπουργκ Τάουερς υποδέχεται ο Άρης στο πλαίσιο του Eurocup. Το ματς έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 20:00 και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Παράλληλα, ευρωπαϊκό παιχνίδι δίνει και η Καρδίτσα, η οποία για το Basketball Champions League θα παίξει εκτός έδρας κόντρα στην Οστάνδη. Πρώτο τζάμπολ στις 21:30 και μετάδοση από το Cosmote Sport 4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: