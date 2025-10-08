Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (08/10) - «Εμφύλιος» για Τετέι

Onsports Team

Ο Ανδρέας Τετέι αποτελεί τον παίκτη «αποκάλυψη» στην έναρξη της φετινής Super League. Ο Έλληνας επιθετικός της Κηφισιάς έχει… τρελάνει άπαντες, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη ξεκινήσει φήμες για τον επόμενο… σταθμό στην καριέρα του.

«Αρέσει πολύ ο Τετέι» στον Ολυμπιακό, τη στιγμή που η ΑΕΚ πάει «Φουλ για Τετέι, βλέπει και Παντελίδη», σύμφωνα με τον Τύπο, εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό, όπου τονίζεται «Θέλουμε κάποιον καλύτερο από τον Τετέι για τρίτο σέντερ φορ».