Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (08/10) - «Εμφύλιος» για Τετέι
Onsports Team 08 Οκτωβρίου 2025, 09:22
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Τετάρτης (08/10).

Ο Ανδρέας Τετέι αποτελεί τον παίκτη «αποκάλυψη» στην έναρξη της φετινής Super League. Ο Έλληνας επιθετικός της Κηφισιάς έχει… τρελάνει άπαντες, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη ξεκινήσει φήμες για τον επόμενο… σταθμό στην καριέρα του.

«Αρέσει πολύ ο Τετέι» στον Ολυμπιακό, τη στιγμή που η ΑΕΚ πάει «Φουλ για Τετέι, βλέπει και Παντελίδη», σύμφωνα με τον Τύπο, εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό, όπου τονίζεται «Θέλουμε κάποιον καλύτερο από τον Τετέι για τρίτο σέντερ φορ».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



