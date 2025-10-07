Ομάδες

«Παρέλαση με Κόντη» ο Παναθηναϊκός: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (07/10)
INTIME SPORTS
Onsports team 07 Οκτωβρίου 2025, 10:11
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (07/10).

Ο Χρήστος Κόντης πήρε παράταση, μετά τη νίκη του «τριφυλλιού» επί του Ατρομήτου, παραμένοντας στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Όπως μπορεί να διαβάσει κάποιος «τις επόμενες ημέρες ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα συναντηθεί με τον Γιάννη Αλαφούζο, για να συζητηθούν ο,τι εκκρεμότητα υπάρχει γύρω απ’ τη συνεργασία τους», ενώ υπογραμμίζεται ότι: «σε κάθε περίπτωση κρίσιμα θα είναι για τον κόουτς των «πράσινων» τα πρώτα παιχνίδια μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος».

«Με… τρέλα για Τεττέη!» η ΑΕΚ, η οποία «μπαίνει δυνατά!» για να αποκτήσει τον χαρισματικό επιθετικό της Κηφισιάς, ενώ στον Ολυμπιακό μπαίνει «ασπίδα σε Μεντιλίμπαρ».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Δύσκολα στο ντέρμπι «Δικεφάλων» ο Μουκουντί | Το χρονοδιάγραμμα για Ζίνι, Περέιρα
14 λεπτά πριν ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Δύσκολα στο ντέρμπι «Δικεφάλων» ο Μουκουντί | Το χρονοδιάγραμμα για Ζίνι, Περέιρα
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Αγωνία για Ντέσερς, τι συμβαίνει με Ρενάτο και Πελίστρι
48 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Αγωνία για Ντέσερς, τι συμβαίνει με Ρενάτο και Πελίστρι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Στο Παγκρήτιο ο τελικός Super Cup Ολυμπιακός - ΟΦΗ
58 λεπτά πριν Στο Παγκρήτιο ο τελικός Super Cup Ολυμπιακός - ΟΦΗ
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Ο Κόντης κάνει τη δουλειά του και η ομάδα τη δική της
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Ο Κόντης κάνει τη δουλειά του και η ομάδα τη δική της
