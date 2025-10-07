Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/10): Πότε παίζουν ΑΕΚ, Προμηθέας και Πανιώνιος
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (07/10).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (07/10):
|
13:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Ζάουµε Μουνάρ - Νόβακ Τζόκοβιτς
|
ATP Masters 1000 2025
|
15:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Βαλεντίν Βατσερό - Τάλον Γκρίκσπουρ
|
ATP Masters 1000 2025
|
16:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 1000 2025
|
Γουχάν, Φάση των 32
|
19:00
|
Novasports Start
|
Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Κλουζ
|
Eurocup 2025-26
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Προμηθέας – Χαϊδελβέργη
|
FIBA Basketball Champions League 2025-26
|
20:00
|
Novasports Prime
|
Ουλμ – Πανιώνιος
|
Eurocup 2025-26
|
20:00
|
Novasports 4HD
|
Μπεσίκτας - Λόντον Λάιονς
|
Eurocup 2025-26
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Ρίγα – ΑΕΚ
|
FIBA Basketball Champions League 2025-26
|
07:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σαγκάη