Στο Παγκρήτιο ο τελικός Super Cup Ολυμπιακός - ΟΦΗ
Οnsports Τeam 07 Οκτωβρίου 2025, 11:27
Στο Παγκρήτιο ο τελικός Super Cup Ολυμπιακός - ΟΦΗ

Στην Κρήτη θα πραγματοποιηθεί ο τελικός του φετινού Super Cup μεταξύ ΟΦΗ και Ολυμπιακού. 

Το Παγκρήτιο Στάδιο θα είναι ο τόπος διεξαγωγής του Super Cup, που θα βρει τους Ολυμπιακό και ΟΦΗ να μονομαχούν στις 3 Ιανουαρίου 2026 για τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν. 

Ο τελικός μεταξύ των ερυθρολεύκων και των Κρητικών θα λάβει χώρα στο Παγκρήτιο Στάδιο κατόπιν απόφασης ΕΠΟ που αναμένεται να επικυρωθεί εντός της ημέρας (η επιλογή του ΟΑΚΑ απορρίφθηκε λόγω έργων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο), με την προϋπόθεση να είναι κατάλληλο να φιλοξενήσει το ματς.

Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στον θεσμό, που επιστρέφει έπειτα από 18 χρόνια, με τον Ολυμπιακό ως πρωταθλητή της περασμένης σεζόν και τον ΟΦΗ ως φιναλίστ του Κυπέλλου. 



