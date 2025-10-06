Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/10)
Onsports Team 06 Οκτωβρίου 2025, 10:11
STORIES

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/10)

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (06/10).

Μικρό… είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας, με την αναμέτρηση του Δούκα με τον ΠΑΟΚ για την πρώτη κατηγορία του χάντμπολ να ξεχωρίζει.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

11:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σαγκάη

15:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σαγκάη

16:30

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Γουχάν, Φάση των 64

16:45

ΕΡΤ2

ΑΣΕ Δούκα – ΠΑΟΚ

Greek Handball Premier

18:30

ΕΡΤ2

Βίκος Ιωάννινων – Λαύριο

Elite League

19:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Topspin

Εκπομπή

20:00

Novasports Prime

Monday Football Club

Εκπομπή

21:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Εκπομπή Grand Prix 2025

Εκπομπή

21:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Βίρτους Μπολόνια – Νάπολι

Lega Basket Serie A 2025-26

21:30

Novasports Prime

Προεπισκόπηση Premier League

7η αγωνιστική

21:30

Novasports Start

Λεονέσα - Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ

Ποδόσφαιρο

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Χάρογκεϊτ – Κρου

Sky Bet EFL League Two 2025-26


Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Η απάντηση Τάισον για Λουτσέσκου - Ράγισε καρδιές η αφιέρωσή του: «Σ’ αγαπώ, μου λείπεις»
45 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Η απάντηση Τάισον για Λουτσέσκου - Ράγισε καρδιές η αφιέρωσή του: «Σ’ αγαπώ, μου λείπεις»
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα εισιτήρια με Φέγενορντ
45 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα εισιτήρια με Φέγενορντ
SUPER LEAGUE
Ο σοβαρός Παναθηναϊκός και η διακοπή που αλλάζει εικόνα και ψυχολογία
2 ώρες πριν Ο σοβαρός Παναθηναϊκός και η διακοπή που αλλάζει εικόνα και ψυχολογία
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/10)
2 ώρες πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/10)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Τα Φαντάσματα: Το έξυπνο τρικ με τον Σασμό και το λάθος με την επανάληψη που έφερε αντιδράσεις