Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/10)
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (06/10).
Μικρό… είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας, με την αναμέτρηση του Δούκα με τον ΠΑΟΚ για την πρώτη κατηγορία του χάντμπολ να ξεχωρίζει.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
11:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σαγκάη
|
15:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σαγκάη
|
16:30
|
Novasports 6HD
|
WTA 1000 2025
|
Γουχάν, Φάση των 64
|
16:45
|
ΕΡΤ2
|
ΑΣΕ Δούκα – ΠΑΟΚ
|
Greek Handball Premier
|
18:30
|
ΕΡΤ2
|
Βίκος Ιωάννινων – Λαύριο
|
Elite League
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Topspin
|
Εκπομπή
|
20:00
|
Novasports Prime
|
Monday Football Club
|
Εκπομπή
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Εκπομπή Grand Prix 2025
|
Εκπομπή
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Βίρτους Μπολόνια – Νάπολι
|
Lega Basket Serie A 2025-26
|
21:30
|
Novasports Prime
|
Προεπισκόπηση Premier League
|
7η αγωνιστική
|
21:30
|
Novasports Start
|
Λεονέσα - Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ
|
Ποδόσφαιρο
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Χάρογκεϊτ – Κρου
|
Sky Bet EFL League Two 2025-26