Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/06) - Πού θα δείτε ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (05/10).
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό… μενού της ημέρας. Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναμετρήσεις στην Super League και κυρίως το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 20:30 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Novasports Prime.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
11:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
ERC 2025
|
Κροατία, SS8 Zagorska Sela - Kumrovec 1
|
11:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
|
12:15
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
ERC 2025
|
Κροατία, SS9 Veliko Trgovisce - Klanjec 2
|
13:00
|
ΕΡΤ2
|
Μαρούσι – Ολυμπιακός
|
Stoiximan GBL
|
13:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Ρεάλ Μαδρίτης - Γκραν Κανάρια
|
ACB Liga Endesa 2025-26
|
13:30
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Ουντινέζε – Κάλιαρι
|
Serie A 2025-26
|
14:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 1000 2025
|
Πεκίνο, Τελικός
|
14:00
|
Action 24
|
Ολυμπιακός Β – Καλαμάτα
|
Greek Super League 2 2025-2026
|
14:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
ERC 2025
|
Κροατία, SS10 Zagorska Sela Kumrovec 2
|
14:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Ίπσουιτς – Νόριτς
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
14:00
|
ANT1
|
Formula 1 Show
|
Εκπομπή
|
14:30
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
DTM 2025
|
Γερμανία, Χόκενχαϊμ - 2ος Αγώνας
|
14:45
|
ANT1, ΑΝΤ1+
|
Formula 1 2025 - Γκραν Πρι Σιγκαπούρης
|
Αγώνας
|
15:00
|
Novasports 1HD
|
Αλαβές – Έλτσε
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
15:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Extreme E 2025
|
Desert X Prix (2ος Αγώνας)
|
15:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
|
15:30
|
Novasports 2HD
|
Φέγενορντ – Ουτρέχτη
|
Eredivisie 2025/26
|
16:00
|
Novasports Start
|
Έβερτον - Κρίσταλ Πάλας
|
Premier League 2025/26
|
16:00
|
Novasports 5HD
|
Γουλβς – Μπράιτον
|
Premier League 2025/26
|
16:00
|
Novasports 4HD
|
Άστον Βίλα – Μπέρνλι
|
Premier League 2025/26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Μπολόνια – Πίζα
|
Serie A 2025-26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Φιορεντίνα – Ρόμα
|
Serie A 2025-26
|
16:00
|
Novasports Premier League
|
Νιούκαστλ - Νότιγχαμ Φόρεστ
|
Premier League 2025/26
|
16:00
|
ΕΡΤ2
|
Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ
|
Stoiximan GBL
|
16:30
|
Novasports 3HD
|
Στουτγκάρδη – Χάιντενχαϊμ
|
Bundesliga 2025/26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Αρμάνι Μιλάνο – Ντερτόνα
|
Lega Basket Serie A 2025-26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Φόλκερκ – Ρέιντζερς
|
William Hill Scottish Premiership 2025-26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
PreGame Show
|
Κηφισιά - ΑΕΚ
|
17:15
|
Novasports Prime
|
Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
18:00
|
Novasports 2HD
|
Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
18:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Κηφισιά – ΑΕΚ
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
18:15
|
ΕΡΤ2
|
Εθνικός Πειραιά - ΝΕ Πατρών
|
Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26
|
18:30
|
Novasports 4HD
|
Αμβούργο – Μάιντς
|
Bundesliga 2025/26
|
18:30
|
Novasports Premier League
|
Μπρέντφορντ - Μάντσεστερ Σίτι
|
Premier League 2025/26
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Νάπολι – Τζένοα
|
Serie A 2025-26
|
19:30
|
Novasports Start
|
Εσπανιόλ – Μπέτις
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
19:30
|
Novasports 1HD
|
Ρεάλ Σοσιεδάδ - Ράγιο Βαγιεκάνο
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Ρίο Άβε – Τοντέλα
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
19:45
|
ΕΡΤ2
|
Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός
|
Α1 Basketball League Γυναικών
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Βαλένθια – Μπαρτσελόνα
|
ACB Liga Endesa 2025-26
|
20:05
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Sportshow
|
Εκπομπή
|
20:30
|
Novasports Prime
|
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
20:30
|
Novasports 3HD
|
Γκλάντμπαχ – Φράιμπουργκ
|
Bundesliga 2025/26
|
20:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Μπούρσασπορ - Αναντολού Εφές
|
Turkish Basketball Super League 2025-26
|
21:15
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπράγκα
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
21:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Παναθηναϊκός – Ατρόμητος
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Γιουβέντους – Μίλαν
|
Serie A 2025-26
|
22:00
|
Novasports 1HD
|
Θέλτα - Ατλέτικο Μαδρίτης
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Λας Βέγκας Έισις - Φοίνιξ Μέρκιουρι
|
WNBA Finals 2025
|
23:15
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Πόρτο – Μπενφίκα
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
23:40
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Sportshow
|
Εκπομπή
|
01:00
|
Action 24
|
Μπόκα Τζούνιορς - Νιούελς Ολντ Μπόις
|
Liga Profesional Clausura
|
03:15
|
Action 24
|
Ροζάριο Σεντράλ - Ρίβερ Πλέιτ
|
Liga Profesional Clausura