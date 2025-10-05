Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/06) - Πού θα δείτε ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Onsports Team 05 Οκτωβρίου 2025, 10:11
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (05/10).

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό… μενού της ημέρας. Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναμετρήσεις στην Super League και κυρίως το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 20:30 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

11:00

COSMOTE SPORT 7 HD

ERC 2025

Κροατία, SS8 Zagorska Sela - Kumrovec 1

11:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

12:15

COSMOTE SPORT 7 HD

ERC 2025

Κροατία, SS9 Veliko Trgovisce - Klanjec 2

13:00

ΕΡΤ2

Μαρούσι – Ολυμπιακός

Stoiximan GBL

13:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Ρεάλ Μαδρίτης - Γκραν Κανάρια

ACB Liga Endesa 2025-26

13:30

COSMOTE SPORT 2 HD

Ουντινέζε – Κάλιαρι

Serie A 2025-26

14:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Πεκίνο, Τελικός

14:00

Action 24

Ολυμπιακός Β – Καλαμάτα

Greek Super League 2 2025-2026

14:00

COSMOTE SPORT 7 HD

ERC 2025

Κροατία, SS10 Zagorska Sela Kumrovec 2

14:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Ίπσουιτς – Νόριτς

Sky Bet EFL Championship 2025-26

14:00

ANT1

Formula 1 Show

Εκπομπή

14:30

COSMOTE SPORT 8 HD

DTM 2025

Γερμανία, Χόκενχαϊμ - 2ος Αγώνας

14:45

ANT1, ΑΝΤ1+

Formula 1 2025 - Γκραν Πρι Σιγκαπούρης

Αγώνας

15:00

Novasports 1HD

Αλαβές – Έλτσε

La Liga EA Sports 2025/26

15:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Extreme E 2025

Desert X Prix (2ος Αγώνας)

15:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

15:30

Novasports 2HD

Φέγενορντ – Ουτρέχτη

Eredivisie 2025/26

16:00

Novasports Start

Έβερτον - Κρίσταλ Πάλας

Premier League 2025/26

16:00

Novasports 5HD

Γουλβς – Μπράιτον

Premier League 2025/26

16:00

Novasports 4HD

Άστον Βίλα – Μπέρνλι

Premier League 2025/26

16:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μπολόνια – Πίζα

Serie A 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Φιορεντίνα – Ρόμα

Serie A 2025-26

16:00

Novasports Premier League

Νιούκαστλ - Νότιγχαμ Φόρεστ

Premier League 2025/26

16:00

ΕΡΤ2

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ

Stoiximan GBL

16:30

Novasports 3HD

Στουτγκάρδη – Χάιντενχαϊμ

Bundesliga 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Αρμάνι Μιλάνο – Ντερτόνα

Lega Basket Serie A 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Φόλκερκ – Ρέιντζερς

William Hill Scottish Premiership 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 1 HD

PreGame Show

Κηφισιά - ΑΕΚ

17:15

Novasports Prime

Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα

La Liga EA Sports 2025/26

18:00

Novasports 2HD

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

Stoiximan Super League 2025-26

18:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Κηφισιά – ΑΕΚ

Stoiximan Super League 2025-26

18:15

ΕΡΤ2

Εθνικός Πειραιά - ΝΕ Πατρών

Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26

18:30

Novasports 4HD

Αμβούργο – Μάιντς

Bundesliga 2025/26

18:30

Novasports Premier League

Μπρέντφορντ - Μάντσεστερ Σίτι

Premier League 2025/26

19:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Νάπολι – Τζένοα

Serie A 2025-26

19:30

Novasports Start

Εσπανιόλ – Μπέτις

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

Novasports 1HD

Ρεάλ Σοσιεδάδ - Ράγιο Βαγιεκάνο

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Ρίο Άβε – Τοντέλα

Liga Portugal Betclic 2025-26

19:45

ΕΡΤ2

Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός

Α1 Basketball League Γυναικών

20:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα

ACB Liga Endesa 2025-26

20:05

COSMOTE SPORT 1 HD

Sportshow

Εκπομπή

20:30

Novasports Prime

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Stoiximan Super League 2025-26

20:30

Novasports 3HD

Γκλάντμπαχ – Φράιμπουργκ

Bundesliga 2025/26

20:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Μπούρσασπορ - Αναντολού Εφές

Turkish Basketball Super League 2025-26

21:15

COSMOTE SPORT 7 HD

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπράγκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

21:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

Stoiximan Super League 2025-26

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Γιουβέντους – Μίλαν

Serie A 2025-26

22:00

Novasports 1HD

Θέλτα - Ατλέτικο Μαδρίτης

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Λας Βέγκας Έισις - Φοίνιξ Μέρκιουρι

WNBA Finals 2025

23:15

COSMOTE SPORT 3 HD

Πόρτο – Μπενφίκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

23:40

COSMOTE SPORT 1 HD

Sportshow

Εκπομπή

01:00

Action 24

Μπόκα Τζούνιορς - Νιούελς Ολντ Μπόις

Liga Profesional Clausura

03:15

Action 24

Ροζάριο Σεντράλ - Ρίβερ Πλέιτ

Liga Profesional Clausura


