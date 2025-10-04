Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (04/10)
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (04/10).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (04/10):
|
09:45
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
MotoGP 2025
|
Γκραν Πρι Ινδονησίας (Tissot Sprint)
|
10:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 1000 2025
|
Πεκίνο, Ημιτελικοί
|
10:20
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
ERC 2025
|
Κροατία, SS1 Krasic - Sosice 1
|
11:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
|
11:25
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
ERC 2025
|
Κροατία, SS2 Hartje - Stojdraga 1
|
12:20
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
ERC 2025
|
Κροατία, SS3 Breganica - Smerovisce 1
|
13:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 1000 2025
|
Πεκίνο, Ημιτελικοί
|
13:30
|
Novasports Premier League
|
Premier League Kick-off
|
7η αγωνιστική
|
13:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Νούνο Μπόρζες - Στέφανος Τσιτσιπάς
|
ATP Masters 1000 2025
|
14:00
|
Action 24
|
Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα
|
Greek Super League 2 2025-2026
|
14:00
|
ΕΡΤ2
|
Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός
|
Ποδόσφαιρο Γυναικών
|
14:30
|
Novasports Premier League
|
Λιντς – Τότεναμ
|
Premier League 2025/26
|
14:30
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
DTM 2025
|
Γερμανία, Χόκενχαϊμ - 1ος Αγώνας
|
14:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Χαλ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
15:00
|
Novasports 1HD
|
Οβιέδο – Λεβάντε
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
15:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Extreme E 2025
|
Desert X Prix (1ος Αγώνας)
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Πάρμα – Λέτσε
|
Serie A 2025-26
|
16:00
|
ΕΡΤ2
|
Κολοσσός – ΑΕΚ
|
Basket League 2025-26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Λάτσιο – Τορίνο
|
Serie A 2025-26
|
16:00
|
ΕΡΤ Sports 1
|
Καρδίτσα - Άρης Betsson
|
Stoiximan GBL
|
16:30
|
Novasports Extra 1
|
Βέρντερ Βρέμης - Ζανκτ Πάουλι
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports Prime
|
Matchday Live
|
Minute by Minute
|
16:30
|
Novasports 6HD
|
Άουγκσμπουργκ – Βόλφσμπουργκ
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports 5HD
|
Ντόρτμουντ – Λειψία
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports 3HD
|
Λεβερκούζεν - Ουνιόν Βερολίνου
|
Bundesliga 2025/26
|
17:00
|
Novasports Premier League
|
Άρσεναλ - Γουέστ Χαμ
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
Novasports 4HD
|
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Γουότφορντ – Όξφορντ
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
17:15
|
Novasports 1HD
|
Τζιρόνα – Βαλένθια
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
17:30
|
Novasports Start
|
Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ
|
Eredivisie 2025/26
|
18:00
|
Novasports 2HD
|
Πανσερραϊκός - Αστέρας Aktor
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
18:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Φιλαδέλφεια 76ερς - Νιου Γιορκ Νικς
|
NBA Global Games 2025
|
18:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
ΟΦΗ – Άρης
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
18:15
|
ΕΡΤ2
|
Πανιώνιος ΓΣΣ – Άλιμος
|
Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών 2025-26
|
19:00
|
Novasports Prime
|
Matchday Live
|
Minute by Minute
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Λειψία – Φλένσμπουργκ
|
DAIKIN Bundesliga 2025-26
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Ίντερ – Κρεμονέζε
|
Serie A 2025-26
|
19:00
|
ΕΡΤ Sports 1
|
Ηρακλής – Προμηθέας
|
Stoiximan GBL
|
19:00
|
ΕΡΤ2
|
Ηρακλής – Προμηθέας
|
Basket League 2025-26
|
19:30
|
Novasports Premier League
|
Τσέλσι – Λίβερπουλ
|
Premier League 2025/26
|
19:30
|
Novasports Prime
|
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Μπάγερν Μονάχου
|
Bundesliga 2025/26
|
19:30
|
Novasports 1HD
|
Μπιλμπάο – Μαγιόρκα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
19:30
|
ΕΡΤ2
|
Πανιώνιος – Περιστέρι
|
Basket League 2025-26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Χαρτς – Χιμπέρνιαν
|
William Hill Scottish Premiership 2025-26
|
20:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
ΑΕΛ Novibet - Βόλος ΝΠΣ
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
21:00
|
Novasports 2HD
|
Τσβόλε - PSV Αϊντχόφεν
|
Eredivisie 2025/26
|
21:30
|
Novasports Start
|
Ντινάμο Δρέσδης – Καρλσρούη
|
Bundesliga 2 2025/26
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Aταλάντα – Κόμο
|
Serie A 2025-26
|
22:00
|
Novasports 1HD
|
Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Oktagon 2025
|
77 (Σλοβακία, Μπρατισλάβα)
|
22:30
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Βιτόρια Γκιμαράες - Σάντα Κλάρα
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
05:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
UFC Fight Night 2025
|
320: Μάγκομεντ Ανκαλάεφ - Άλεξ Περέιρα
|
05:35
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
MotoGP 2025
|
Γκραν Πρι Ινδονησίας (Warm Up)
|
06:45
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto3 2025
|
Γκραν Πρι Ινδονησίας (Αγώνας)
|
07:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Masters 1000 2025
|
Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)