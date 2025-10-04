Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (04/10)
INTIME SPORTS
Onsports team 04 Οκτωβρίου 2025, 10:11
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (04/10).

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (04/10):

09:45

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Ινδονησίας (Tissot Sprint)

10:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Πεκίνο, Ημιτελικοί

10:20

COSMOTE SPORT 7 HD

ERC 2025

Κροατία, SS1 Krasic - Sosice 1

11:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

11:25

COSMOTE SPORT 7 HD

ERC 2025

Κροατία, SS2 Hartje - Stojdraga 1

12:20

COSMOTE SPORT 7 HD

ERC 2025

Κροατία, SS3 Breganica - Smerovisce 1

13:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Πεκίνο, Ημιτελικοί

13:30

Novasports Premier League

Premier League Kick-off

7η αγωνιστική

13:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Νούνο Μπόρζες - Στέφανος Τσιτσιπάς

ATP Masters 1000 2025

14:00

Action 24

Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα

Greek Super League 2 2025-2026

14:00

ΕΡΤ2

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

Ποδόσφαιρο Γυναικών

14:30

Novasports Premier League

Λιντς – Τότεναμ

Premier League 2025/26

14:30

COSMOTE SPORT 9 HD

DTM 2025

Γερμανία, Χόκενχαϊμ - 1ος Αγώνας

14:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Χαλ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

15:00

Novasports 1HD

Οβιέδο – Λεβάντε

La Liga EA Sports 2025/26

15:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

16:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Extreme E 2025

Desert X Prix (1ος Αγώνας)

16:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Πάρμα – Λέτσε

Serie A 2025-26

16:00

ΕΡΤ2

Κολοσσός – ΑΕΚ

Basket League 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Λάτσιο – Τορίνο

Serie A 2025-26

16:00

ΕΡΤ Sports 1

Καρδίτσα - Άρης Betsson

Stoiximan GBL

16:30

Novasports Extra 1

Βέρντερ Βρέμης - Ζανκτ Πάουλι

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Prime

Matchday Live

Minute by Minute

16:30

Novasports 6HD

Άουγκσμπουργκ – Βόλφσμπουργκ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 5HD

Ντόρτμουντ – Λειψία

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 3HD

Λεβερκούζεν - Ουνιόν Βερολίνου

Bundesliga 2025/26

17:00

Novasports Premier League

Άρσεναλ - Γουέστ Χαμ

Premier League 2025/26

17:00

Novasports 4HD

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ

Premier League 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Γουότφορντ – Όξφορντ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

17:15

Novasports 1HD

Τζιρόνα – Βαλένθια

La Liga EA Sports 2025/26

17:30

Novasports Start

Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ

Eredivisie 2025/26

18:00

Novasports 2HD

Πανσερραϊκός - Αστέρας Aktor

Stoiximan Super League 2025-26

18:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Φιλαδέλφεια 76ερς - Νιου Γιορκ Νικς

NBA Global Games 2025

18:00

COSMOTE SPORT 2 HD

ΟΦΗ – Άρης

Stoiximan Super League 2025-26

18:15

ΕΡΤ2

Πανιώνιος ΓΣΣ – Άλιμος

Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών 2025-26

19:00

Novasports Prime

Matchday Live

Minute by Minute

19:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Λειψία – Φλένσμπουργκ

DAIKIN Bundesliga 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Ίντερ – Κρεμονέζε

Serie A 2025-26

19:00

ΕΡΤ Sports 1

Ηρακλής – Προμηθέας

Stoiximan GBL

19:00

ΕΡΤ2

Ηρακλής – Προμηθέας

Basket League 2025-26

19:30

Novasports Premier League

Τσέλσι – Λίβερπουλ

Premier League 2025/26

19:30

Novasports Prime

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Μπάγερν Μονάχου

Bundesliga 2025/26

19:30

Novasports 1HD

Μπιλμπάο – Μαγιόρκα

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

ΕΡΤ2

Πανιώνιος – Περιστέρι

Basket League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Χαρτς – Χιμπέρνιαν

William Hill Scottish Premiership 2025-26

20:30

COSMOTE SPORT 1 HD

ΑΕΛ Novibet - Βόλος ΝΠΣ

Stoiximan Super League 2025-26

21:00

Novasports 2HD

Τσβόλε - PSV Αϊντχόφεν

Eredivisie 2025/26

21:30

Novasports Start

Ντινάμο Δρέσδης – Καρλσρούη

Bundesliga 2 2025/26

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Aταλάντα – Κόμο

Serie A 2025-26

22:00

Novasports 1HD

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Oktagon 2025

77 (Σλοβακία, Μπρατισλάβα)

22:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Βιτόρια Γκιμαράες - Σάντα Κλάρα

Liga Portugal Betclic 2025-26

05:00

COSMOTE SPORT 8 HD

UFC Fight Night 2025

320: Μάγκομεντ Ανκαλάεφ - Άλεξ Περέιρα

05:35

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Ινδονησίας (Warm Up)

06:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Γκραν Πρι Ινδονησίας (Αγώνας)

07:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)


