COSMOTE TV: Κυριακή με τα ντέρμπι Γιουβέντους-Μίλαν, Πόρτο-Μπενφίκα και Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπράγκα

Στα κανάλια COSMOTE SPORT και 4 αναμετρήσεις για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Μεγάλα ευρωπαϊκά ντέρμπι έρχονται την Κυριακή 5/10 στην COSMOTE TV. Στη Serie A, η Γιουβέντους θα υποδεχθεί την πρωτοπόρο Μίλαν (5/10, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), με τις δύο ομάδες να έχουν διαφορά ενός βαθμού. Στη Liga Portugal Betclic, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη θα παίξει εκτός με την Πόρτο (5/10, 23.15, COSMOTE SPORT 3HD), ενώ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη θα αντιμετωπίσει τη Μπράγκα (5/10, 21.15, COSMOTE SPORT 7HD). Τα κανάλια COSMOTE SPORT θα φιλοξενήσουν και τις αναμετρήσεις ΟΦΗ-Άρης (4/10, 18.00, COSMOTE SPORT 2HD), ΑΕΛ Novibet-Βόλος ΝΠΣ (4/10, 20.30, COSMOTE SPORT 1HD), Κηφισιά-ΑΕΚ (5/10, 18.00, COSMOTE SPORT 1HD & START) και Παναθηναϊκός-Ατρόμητος (21.30, COSMOTE SPORT 1HD) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT

Στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της COSMOTE TV για την εβδομάδα 3-9/10 ξεχωρίζουν και τα ματς Ίντερ-Κρεμονέζε (4/10, 19.00, COSMOTE SPORT 3HD & START), Φιορεντίνα-Ρόμα (5/10, 16.00, COSMOTE SPORT 2HD) και Νάπολι-Τζένοα (19.00, COSMOTE SPORT 2HD) για την 6η αγωνιστική της Serie A.

Το μπασκετικό «μενού» των καναλιών COSMOTE SPORT περιλαμβάνει την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του FIBA Basketball Champions League, με τις ΑΕΚ, Προμηθέα και Καρδίτσα να αγωνίζονται φέτος στη διοργάνωση. Για την 1η αγωνιστική θα διεξαχθούν τα ματς Προμηθέας-Χαϊδελβέργη (7/10, 19.00, COSMOTE SPORT 5HD), Ρίγα-ΑΕΚ (7/10, 21.00, COSMOTE SPORT 4HD & START) και Οστάνδη-Καρδίτσα (8/10, 21.30, COSMOTE SPORT 4HD & START). Πρεμιέρα κάνουν και δύο από τα κορυφαία πρωταθλήματα μπάσκετ της Ευρώπης, η ACB Liga Endesa και η Lega Basket Serie A. Η COSMOTE TV θα φιλοξενήσει τους αγώνες Ρεάλ Μαδρίτη-Γκραν Κανάρια (5/10, 13.30, COSMOTE SPORT 4HD), Βαλένθια-Μπαρτσελόνα (5/10, 20.00, COSMOTE SPORT 4HD), καθώς και Αρμάνι Μιλάνο-Ντερτόνα (5/10, 17.00, COSMOTE SPORT 7HD) και Βίρτους Μπολόνια-Νάπολι (21.00, COSMOTE SPORT 4HD).

Πλούσιο αναμένεται το πρόγραμμα και για τους φαν του μηχανοκίνητου αθλητισμού. To MotoGP ταξιδεύει στην Ινδονησία για τον 18ο αγώνα της χρονιάς (3-5/10, COSMOTE SPORT 5HD), με τον Μαρκ Μάρκεθ να έχει εξασφαλίσει τον τίτλο και να επιστρέφει στην κορυφή μετά το 2019. Στα κανάλια COSMOTE SPORT θα κριθεί και ο τίτλος της σεζόν στο ERC (4-5/10, COSMOTE SPORT 7HD). Η αυλαία θα πέσει στην Κροατία, όπου ο Μίκο Μάρτσικ θα εμφανιστεί ως πρωτοπόρος, με μόλις 2 βαθμούς διαφορά από τον Αντρέα Μαμπελίνι και 20 από τον Τζον Άρμστρονγκ.

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και εκτενή ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Πανσερραϊκός-Asteras AKTOR (4/10, 18.00), Λεβαδειακός-Παναιτωλικός (Κυριακή 5/10, 18.00) και το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (Κυριακή 5/10, 20.30), για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αγώνες Τσέλσι-Λίβερπουλ (4/10, 19.30), Νιουκάστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (5/10, 16.00), Ντόρτμουντ-Λειψία (4/10, 16.30), Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν (4/10, 19.30), Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ (4/10, 22.00) και Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα (5/10, 17.15).

Στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παίξει εκτός με τη Μπασκόνια (9/10, 21.30), ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Ντουμπάι (10/10, 21.15). Στο EuroCup, ξεχωρίζουν τα ματς Ουλμ-Πανιώνιος (7/10, 20.00) και Άρης Betsson-Αμβούργο (8/10, 20.00).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των αθλητικών highlights της εβδομάδας 26/9-2/10 στα κανάλια COSMOTE SPORT:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Stoiximan Super League (6η Αγωνιστική)

Εκπομπή «Pregame ΟΦΗ-Άρης» (Σάββατο 4/10, 17.30, COSMOTE SPORT 2HD)

ΟΦΗ-Άρης (Σάββατο 4/10, 18.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «Pregame ΑΕΛ Novibet-Βόλος ΝΠΣ» (Σάββατο 4/10, 20.00, COSMOTE SPORT 1HD)

ΑΕΛ Novibet-Βόλος ΝΠΣ (Σάββατο 4/10, 20.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «Pregame Κηφισιά-ΑΕΚ» (Kυριακή 5/10, 17.00, COSMOTE SPORT 1HD & AEK SL & START)

Κηφισιά-ΑΕΚ (Kυριακή 5/10, 18.00, COSMOTE SPORT 1HD & AEK SL & START)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 5/10, 20.05, COSMOTE SPORT 1HD)

Παναθηναϊκός-Ατρόμητος (Κυριακή 5/10, 21.30, COSMOTE SPORT 1HD & PAO SL PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 5/10, 23.40, COSMOTE SPORT 1HD)

Serie A (6η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD)

Ελλάς Βερόνα-Σασουόλο (Παρασκευή 3/10, 21.45)

Λάτσιο-Τορίνο (Σάββατο 4/10, 16.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Πάρμα-Λέτσε (Σάββατο 4/10, 16.00, COSMOTE SPORT 7HD)

Ίντερ-Κρεμονέζε (Σάββατο 4/10, 19.00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Αταλάντα-Κόμο (Σάββατο 4/10, 21.45)

Ουντινέζε-Κάλιαρι (Κυριακή 5/10, 13.30)

Φιορεντίνα-Ρόμα (Κυριακή 5/10, 16.00)

Μπολόνια-Πίζα (Κυριακή 5/10, 16.00, COSMOTE SPORT 4HD)

Νάπολι-Τζένοα (Κυριακή 5/10, 19.00)

Γιουβέντους-Μίλαν (Κυριακή 5/10, 21.45, & 4K)

Liga Portugal Betclic (7η Αγωνιστική)

Κάζα Πία-Εστορίλ (Παρασκευή 3/10, 22.15, COSMOTE SPORT 5HD & START)

Βιτόρια Γκιμαράες-Σάντα Κλάρα (Σάββατο 4/10, 22.30, COSMOTE SPORT 3HD)

Ρίο Άβε-Τοντέλα (Κυριακή 5/10, 19.30, COSMOTE SPORT 3HD)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπράγκα (Κυριακή 5/10, 21.15, COSMOTE SPORT 7HD)

Πόρτο-Μπενφίκα (Kυριακή 5/10, 23.15, COSMOTE SPORT 3HD)

William Hill Scottish Premiership (7η Αγωνιστική)

Χαρτ-Χιμπέρνιαν (Σάββατο 4/10, 19.45, COSMOTE SPORT 5HD)

Φόλκερκ-Ρέιντζερς (Kυριακή 5/10, 17.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Sky Bet EFL Championship (9η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD)

Ρέξαμ-Μπέρμιγχαμ (Παρασκευή 3/10, 22.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Χαλ-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (Σάββατο 4/10, 14.30)

Γουότφορντ-Όξφορντ (Σάββατο 4/10, 17.00)

Ίπσουιτς-Νόριτς (Κυριακή 5/10, 14.00)

Sky Bet EFL League Two (11η Αγωνιστική)

Χάρογκεϊτ-Κρου (Δευτέρα 6/10, 22.00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

ΜΠΑΣΚΕΤ

ACB Liga Endesa (1η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD)

Ρεάλ Μαδρίτη-Γκραν Κανάρια (Κυριακή 5/10, 13.30)

Βαλένθια-Μπαρτσελόνα (Κυριακή 5/10, 20.00)

Lega Basket Serie A (1η Αγωνιστική)

Αρμάνι Μιλάνο-Ντερτόνα (Kυριακή 5/10, 17.00, COSMOTE SPORT 7HD)

Βίρτους Μπολόνια-Νάπολι (Δευτέρα 6/10, 21.00, COSMOTE SPORT 4HD)

FIBA Basketball Champions League (Regular Season, 1η αγωνιστική)

Προμηθέας-Χαϊδελβέργη (Τρίτη 7/10, 19.00, COSMOTE SPORT 5HD)

Ρίγα-ΑΕΚ (Τρίτη 7/10, 21.00, COSMOTE SPORT 4HD & START)

Οστάνδη-Καρδίτσα (Τετάρτη 8/10, 21.30, COSMOTE SPORT 4HD & START)

NBA Global Games Abu Dhabi (COSMOTE SPORT 4HD)

Φιλαδέλφεια 76ers-Νιου Γιορκ Νικς (Σάββατο 4/10, 18.00)

WNBA (Τελικοί)

Las Vegas Aces-Phoenix Mercury (Σάββατο 4/10, 03.00, COSMOTE SPORT 4HD)

Las Vegas Aces-Phoenix Mercury (Κυριακή 5/10, 22.00, COSMOTE SPORT 5HD)

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

MotoGP Γκραν Πρι Ινδονησίας (COSMOTE SPORT 5HD)

1ες Ελεύθερες Δοκιμές (Παρασκευή 3/10, 05.40)

Δοκιμές ((Παρασκευή 3/10, 09.55)

2ες Ελεύθερες Δοκιμές (Σάββατο 4/10, 05.05)

Κατατακτήριες (Σάββατο 4/10, 05.45)

Tissot Sprint (Σάββατο 4/10, 09.45)

Warm Up (Κυριακή 5/10, 05.35)

Αγώνας (Κυριακή 5/10, 09.30)

Moto2 Γκραν Πρι Ινδονησίας (COSMOTE SPORT 5HD)

1ες Ελεύθερες Δοκιμές (Παρασκευή 3/10, 04.45)

Δοκιμές (Παρασκευή 3/10, 09.00)

2ες Ελεύθερες Δοκιμές (Σάββατο 4/10, 04.20)

Κατατακτήριες (Σάββατο 4/10, 08.40)

Αγώνας (Κυριακή 5/10, 08.00)

Moto3 Γκραν Πρι Ινδονησίας (COSMOTE SPORT 5HD)

1ες Ελεύθερες Δοκιμές (Παρασκευή 3/10, 03.55)

Δοκιμές (Παρασκευή 3/10, 08.10)

2ες Ελεύθερες Δοκιμές (Σάββατο 4/10, 03.35)

Κατατακτήριες (Σάββατο 4/10, 07.45)

Αγώνας (Κυριακή 4/10, 06.45)

ERC Κροατία (COSMOTE SPORT 7HD)

SS1 Krasic - Sosice 1 (Σάββατο 4/10, 10.20)

SS2 Hartje - Stojdraga 1 (Σάββατο 4/10, 11.25)

SS3 Breganica - Smerovisce 1 (Σάββατο 4/10, 12.20)

SS8 Zagorska Sela - Kumrovec 1 (Κυριακή 5/10, 11.00)

SS9 Veliko Trgovisce - Klanjec 2 (Κυριακή 5/10, 12.15)

SS10 Zagorska Sela – Kumrovec (Kυριακή 5/10, 14.00)

DTM Γερμανία, Χόκενχαϊμ (COSMOTE SPORT 9HD)

1ος Αγώνας (Σάββατο 4/10, 14.30, COSMOTE SPORT 9HD)

2ος Αγώνας (Κυριακή 5/10, 14.30, COSMOTE SPORT 8HD)

Extreme E Desert Pri (COSMOTE SPORT 5HD)

1ος Αγώνας (Σάββατο 4/10, 16.00)

2ος Αγώνας (Κυριακή 5/10, 15.00)

Extreme H World Cup (COSMOTE SPORT 5HD)

1η Hμέρα (Πέμπτη 9/10, 16.00)

ΤΕΝΙΣ

ATP Masters 1000 Σαγκάη (COSMOTE SPORT 6HD)

Κυρίως Ταμπλό

Παρασκευή 3/10, 07.30-18.00

Σάββατο 4/10, 07.30-18.00

Κυριακή 5/10, 07.30-18.00

Δευτέρα 6/10, 07.30-18.00

Τρίτη 7/10, 07.30, 09.30, 13.30, 15.30

Tετάρτη 8/10, 07.30, 09.30, 13.30, 15.30

Προημιτελικοί

Πέμπτη 8/10, 10.00, 13.30

ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΣΠΟΡ

UFC Fight Night (COSMOTE SPORT 8HD)

Μαγκομέντ Ανκαλάεφ-Άλεξ Περέιρα (Kυριακή 5/10, 05.00)

Oktagon 77 (COSMOTE SPORT 6HD)

Σλοβακία, Μπρατισλάβα (Σάββατο 4/10, 22.00)

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΝFL (Κανονική Περίοδος, 5η αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD)

Λος Άντζελες Ραμς-Σαν Φρανσίσκο 49ers (Παρασκευή 3/10, 03.15)

Kλίβελαντ Μπράουνς-Μινεσότα Βάικινγκς (Κυριακή 5/10, 16.30)

Φιλαδέλφεια Ιγκλς-Ντένβερ Μπρόνκος (Κυριακή 5/10, 20.00)

Λος Άντζελες Τσάρτζερς-Ουάσινγκτον Κομάντερς (Κυριακή 5/10, 23.25)

Μπάφαλο Μπιλς-Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς (Δευτέρα 6/10, 03.20)

Τζάκσονβιλ Τζάγκουαρς-Κάνσας Σίτι Τσιφς (Τρίτη 7/10, 03.15)

ΠΑΝΤΕΛ

Premier Padel Tour Ρότερνταμ (COSMOTE SPORT 8HD)

Προημιτελικός Γυναικών (Παρασκευή 3/10, 11.00)

Προημιτελικός Ανδρών (Παρασκευή 3/10, 13.00)

Ημιτελικοί Γυναικών (Σάββατο 4/10, 13.00, 19.00)

Ημιτελικοί Ανδρών (Σάββατο 4/10, 15.00, 21.00)

Tελικός Γυναικών (Κυριακή 5/10, 17.00)

Τελικός Ανδρών (Κυριακή 5/10, 19.00)

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

DAIKIN Bundesliga Handball (7η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD)

Λειψία-Φλένσμπουργκ (Σάββατο 4/10, 19.00)