Νάσος Γκαβέλας: Χρυσός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το Νέο Δελχί!
Onsports Team 03 Οκτωβρίου 2025, 18:05
ΣΠΟΡ

Νάσος Γκαβέλας: Χρυσός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το Νέο Δελχί!

Τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στα 100μ. Τ11 διατήρησε ο Νάσος Γκαβέλας.

Ο 25χρονος παραολυμπιονίκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση που λαμβάνει χώρα στο Νέο Δελχί με οδηγό τον Δημήτρη Χρυσάφη, με αποτέλεσμα να συνεχίζει την… κυριαρχία του.

Ο Νάσος Γκαβέλας τερμάτισε πρώτος στον τελικό με χρόνο 10.96 και διατήρησε τον τίτλο που είχε πάρει πριν από δύο χρόνια στο Παρίσι.

Από εκεί και πέρα, ο Κωνσταντίνος Καμάρας ήταν 9ος στον τελικό του μήκους ανδρών Τ37 με 5,85μ. και ο Γαβριήλ Αραμπατζής προκρίθηκε στον τελικό 1.500μ. Τ20 με την 8η καλύτερη επίδοση με 4:11.75.



