ΓΓΑ: «Υπό διερεύνηση η εισβολή κουκουλοφόρων στο Μοσχάτο» - Οι δηλώσεις του Μαυρωτά

Onsports Team

«Ήδη, την διερευνούν τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί το θέμα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι να φτάνεις τελικά στο φυσικό πρόσωπο» τόνισε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, μιλώντας στο ERTnews Radio 105,8.

Ο γ.γ.Α. υπογράμμισε ότι τέτοια φαινόμενα δεν παρατηρούνται πλέον στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, μετά τα μέτρα που έχουν ληφθεί (κάμερες, ονομαστικά εισιτήρια κτλ., αλλά «... έχουν μεταναστεύσει προς τις χαμηλότερες κατηγορίες».

«Το περιστατικό του Σαββάτου ήταν ένα περιστατικό μεταξύ δύο ομάδων του ποδοσφαίρου γυναικών, της ΑΕΚ και του Οδυσσέα Μοσχάτου. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, ο Οδυσσέας μόλις έχει ανέβει κατηγορία, αν δεν κάνω λάθος, ένα όμορφο παιχνίδι. Γενικά το γυναικείο ποδόσφαιρο, ειρήσθω εν παρόδω και στην Ελλάδα, βρίσκεται σε μία άνοδο, σε άνθηση. Και μπήκαν κάποιοι, απ' ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, 25 με 30 άτομα, μαυροφορεμένοι και ουσιαστικά έκαναν μία φραστική και σε κάποιες περιπτώσεις σωματική επίθεση σε γυναικόπαιδα ουσιαστικά που ήταν στην κερκίδα. Δηλαδή μία επίθεση που ήταν τελείως αδικαιολόγητη. Λοιπόν, ήδη για το συγκεκριμένο περιστατικό έχει αναλάβει δράση η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, που είναι μία ειδική μονάδα της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος για τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή οπαδικής βίας» τόνισε ο κ. Μαυρωτάς και συνέχισε:

«Εδώ και δύο χρόνια, από την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, έχουν αρχίσει να επιβάλλονται οι ποινές σε φυσικά πρόσωπα, που, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το κλειδί. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα της τάξεως των 830.000 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα και άλλες 860.000 σε ομάδες και ΠΑΕ για τέτοια περιστατικά. Και βέβαια, το "κλειδί" σε όλη αυτή την περίπτωση είναι πώς θα απαγορεύσεις σε κάποιους που έχουν τέτοια, ας το πούμε παραβατική, συμπεριφορά να έρχονται στο γήπεδο. Αυτό μπορεί να γίνει πιο εύκολα εκεί που υπάρχει το ονομαστικό εισιτήριο και τώρα ουσιαστικά είμαστε σε μια φάση με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης πώς θα διευρύνουμε αυτή τη βάση δεδομένων για όσους έχουν περιοριστικούς όρους, γιατί δεν επιβάλλει μόνο το δικαστήριο περιοριστικούς όρους, μπορεί να επιβάλει και η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, οι ομοσπονδίες, οι Λίγκες, οι ομάδες οι ίδιες ακόμα, ώστε όσο αυτά τα απομονώνεις, τα πιο παραβατικά στοιχεία, νομίζω ότι τόσο καλύτερο θα είναι το περιβάλλον. Απλώς το θέμα είναι ότι ο νόμος εφαρμόζεται και ισχύει και έχει καλά αποτελέσματα στην κορυφή της πυραμίδας, πρέπει να πάει και λίγο πιο πολύ και προς τα κάτω. Δεν μπορούμε να έχουμε κάμερες και ονομαστικά εισιτήρια σε κάθε γήπεδο, αλλά να μπορούν να ξέρουν ότι αν υπάρξουν επεισόδια θα βρεθούν οι δράστες και κάνει καλή δουλειά η αστυνομία σε αυτό το σημείο και θα τιμωρηθούν αναλόγως».