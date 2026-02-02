Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση για Σισοκό - Οι απουσίες ενόψει ΠΑΟΚ

Οnsports Team

Την πρώτη του προπόνηση ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε ο Μούσα Σισοκό.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς, με τον Μούσα Σισοκό να βγάζει ολόκληρο το πρόγραμμα και να δείχνει σε καλή κατάσταση.

Από εκεί και πέρα, οι βασικοί της αναμέτρησης της Λεωφόρου έκαναν αποθεραπεία, ο Τουμπά απουσίασε λόγω ίωσης και οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούρισιτς, Κώτσιρας και Ντέσερς έκαναν θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Την πρώτη του προπόνηση στον Παναθηναϊκό έκανε ο Μούσα Σισοκό το πρωί της Δευτέρας στο «Γ. Καλαφάτης». Ο Γάλλος νεοαποκτηθείς μέσος συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα μαζί με όλους όσοι δεν βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του χθεσινού αγώνα κόντρα στην Κηφισιά. Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ανάπτυξης παιχνιδιού και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Οι βασικοί του παιχνιδιού με την Κηφισιά έκαναν αποθεραπεία.

Απών λόγω ίωσης ήταν ο Τουμπά. Θεραπεία ακολούθησαν οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Κώτσιρας, Ντέσερς».