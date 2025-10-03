Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Ρέτσο με Σκωτία και Δανία – Στη θέση του ο Μιχαηλίδης

Onsports Team

Δε θα ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για τα παιχνίδια των προκριματικών Παγκοσμίου Κυπέλλου του Οκτωβρίου, ο στόπερ του Ολυμπιακού.

Αλλαγή στην αποστολή της Εθνικής ομάδας, ενόψει των αγώνων με Σκωτία και Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δε θα έχει στη διάθεσή του τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος κι έμεινε εκτός. Στη θέση του κλήθηκε ο Γιάννης Μιχαηλίδης.

Τα ματς είναι προγραμματισμένα για τις 9 και 12 Οκτωβρίου. Ο διεθνής στόπερ του Ολυμπιακού έχει κάποιες ενοχλήσεις. Έτσι κρίθηκε σκόπιμο να μην συμπεριληφθεί τελικά στην αποστολή.

Τη θέση του πήρε ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει να αγωνιστεί στην Εθνική ομάδα από το 2020. Συνολικά μετρά δύο εμφανίσεις με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Η αποστολή της Εθνικής ομάδας:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας.