Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Ρέτσο με Σκωτία και Δανία – Στη θέση του ο Μιχαηλίδης
Onsports Team 03 Οκτωβρίου 2025, 18:54
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Ρέτσο με Σκωτία και Δανία – Στη θέση του ο Μιχαηλίδης

Δε θα ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για τα παιχνίδια των προκριματικών Παγκοσμίου Κυπέλλου του Οκτωβρίου, ο στόπερ του Ολυμπιακού.

Αλλαγή στην αποστολή της Εθνικής ομάδας, ενόψει των αγώνων με Σκωτία και Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δε θα έχει στη διάθεσή του τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος κι έμεινε εκτός. Στη θέση του κλήθηκε ο Γιάννης Μιχαηλίδης.

Τα ματς είναι προγραμματισμένα για τις 9 και 12 Οκτωβρίου. Ο διεθνής στόπερ του Ολυμπιακού έχει κάποιες ενοχλήσεις. Έτσι κρίθηκε σκόπιμο να μην συμπεριληφθεί τελικά στην αποστολή.

Τη θέση του πήρε ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει να αγωνιστεί στην Εθνική ομάδα από το 2020. Συνολικά μετρά δύο εμφανίσεις με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Η αποστολή της Εθνικής ομάδας:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας.

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός, Μεντιλίμπαρ: «Μου αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού του ΠΑΟΚ»
Τώρα Ολυμπιακός, Μεντιλίμπαρ: «Μου αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού του ΠΑΟΚ»
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα: Μέσα ο Όσμαν
31 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα: Μέσα ο Όσμαν
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός: Εκτός 8αδας ξένων για την GBL ο Κίναν Έβανς
50 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Εκτός 8αδας ξένων για την GBL ο Κίναν Έβανς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Ρέτσο με Σκωτία και Δανία – Στη θέση του ο Μιχαηλίδης
2 ώρες πριν Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Ρέτσο με Σκωτία και Δανία – Στη θέση του ο Μιχαηλίδης
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved